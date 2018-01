Handball Vierkampf im Unterhaus Waldheim und Muldental sind im Titelrennen noch gut dabei.

Leisnig. Die Tabelle im Unterhaus bietet zum Hinrundenabschluss kein vollständiges Bild. Es gibt einige abgesetzte und noch nicht ausgetragene Spiele und davon sind unter anderen auch die Leisniger betroffen.

In der Staffel mit acht Mannschaften haben sich die Vertreter der Döbelner Region unterschiedlich geschlagen. Der amtierende Vizemeister VfL Waldheim 54 II (3./10:4) ist im Titelkampf noch gut dabei und auch die HSG Muldental 03 (4./6:6) ist ganz ordentlich unterwegs. Beide Teams sind in der Lage, spielerisch gute Leistungen abzuliefern. Dagegen ist der SV Leisnig 90 II (7./0:8) in seinen vier Begegnungen immer leer ausgegangen. Die gezeigten Leistungen reichten nicht aus, um die Konkurrenz zu gefährden. Ohne Steigerung wird sich das auch nicht ändern.

Serienmeister TSV Fortschritt Mittweida II (1./12:2) belegt wieder den Spitzenrang. Sein ärgster Verfolger ist überraschend die HSG Rochlitz/Geringswalde (2./10:2), die dem Meister auch die bisher einzige Niederlage beibringen konnte. Das ist doch mal eine echte Kampfansage.

Der TSV Penig (5./6:8) war stärker eingeschätzt worden, als es sein derzeitiger Tabellenplatz widerspiegelt. Nach zwei ganz schwachen Jahren hat der VfB Blau-Gelb 21 Flöha (6./4:8) immerhin zwei Spiele gewinnen können und eine Formverbesserung gezeigt. Neben den Leisnigern ist Neuling SV Grün-Weiß Niederwiesa (8./0:10) noch ohne Erfolgserlebnis. (DA(gro/dwe)

Tabelle:

01. TSV Fortschritt Mittweida II7 6 0 1 239:178 12:02

02. HSG Rochlitz/Geringswalde6 5 0 1 186:160 10:02

03. VfL Waldheim 54 III7 5 0 2 206:176 10:04

04. HSG Muldental 036 3 0 3 178:169 06:06

05. TSV Penig7 3 0 4 188:187 06:08

06. VfB Blau-Gelb 21 Flöha6 2 0 4 142:175 04:08

07. SV Leisnig 90 II4 0 0 4 100:129 00:08

08. SV Grün-Weiß Niederwiesa II5 0 0 5 128:193 00:10

