Vierjähriges Kind löst Wohnungsbrand aus

Angetrunkene Fahrerin überschlägt sich bei Quitzdorf Quitzdorf am See. Eine 34-Jährige war am Freitagmittag, gegen 12.40 Uhr, mit ihrem weißen Peugeot auf der S 121 aus Richtung Horscha in Richtung See unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das berichtet die Polizeidirektion in Görlitz. Die Fahrerin sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, teilt die Polizei weiter mit. Am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizeibeamten Alkohol im Atem der jungen Frau. Ein Test bestätigte die Vermutung: Der Wert betrug 1,12 Promille. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. (szo)

Einbruch in zwei Zittauer Firmen Zittau. Gleich zwei Firmen in der Hauptstraße im Ortsteil Wittgendorf haben in der Nacht zu Freitag unliebsamen Besuch von Unbekannten erhalten. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Diebe dabei zahlreiche Wertsachen sichern. Aus der Werkstatt der ersten Firma stahlen die Täter eine Schweißmaschine „MAG“ mit zugehöriger Schutzgasflasche sowie einen Plasmaschneider, die laut Eigentümer einen Wert von rund 6 000 Euro haben. Durch den Einbruch entstand zudem ein Schaden von etwa 100 Euro. Ein Kompressor, ein Schleifbock „Einhell“, ein Dieselheizgerät, ein hydraulischer Wagenheber sowie eine gefüllte Werkzeugkiste waren die Beute der Einbrecher in der zweiten Firma. Hier beläuft sich der Stehlschaden auf etwa 1 000 Euro, der Sachschaden bleibt mit 50 Euro im überschaubaren Rahmen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Fahrzeugdiebstähle scheitern Weißwasser. Erfolglos sind die Bemühungen von Autodieben in der Zeit von Donnerstagnachmittag auf Freitagmorgen in Weißwasser geblieben. In einen vier Jahre alten VW Touran auf der Alexanderstraße konnten die Unbekannten zwar eindringen, der Versuch den Wagen zu starten scheiterte jedoch. Durch die Manipulation am Zündschloss und der Fahrzeugelektronik entstand jedoch etwa 1 000 Euro Schaden, wie die Polizei erklärte. Auch bei einem VW Beetle, der in der Wolfgangstraße parkte, wurde vergeblich versucht, den Motor zu starten. Durch das Aufbrechen des Wagens und der Startversuche verursachten die Täter jedoch nur einen Schaden von 500 Euro. (szo)

Vierjähriges Kind löst Wohnungsbrand aus Görlitz. In der Reichertstraße hat ein vierjähriges Kind am Sonnabendvormittag für einen Wohnungsbrand gesorgt. Dieses hatte, nach Polizeiangaben, im Schlafzimmer mit einem gefundenen Feuerzeug gespielt und dabei zunächst abgelegte Wäsche und somit das Zimmer in Brand gesteckt. Der Vater alarmierte die Feuerwehr und konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungsmannschaften löschen. Dabei erlitt der 25-Jährige eine leichte Rauchvergiftung. Weitere Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand etwa 3 000 Euro Schaden. (szo)

Autodiebe sichern sich zwei VW Golf Görlitz. Doppelt erfolgreich haben Autodiebe in Görlitz zwischen Freitagabend und Sonnabendnachmittag zugeschlagen. Dabei sicherten sich die Unbekannten zwei jeweils acht Jahre alte VW Golf VI Variant, die unweit voneinander abgestellt worden waren. Ein blaues Modell mit einem Wert von etwa 7 000 Euro befand sich in der Bogstraße, in der Hotherstraße hatte sich ein schwarzer Golf befunden, der laut Eigentümer etwa 5 500 Euro Wert war. (szo)