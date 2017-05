Vierjähriger in Görlitz im Schlafanzug unterwegs

Drogenkontrolle auf der Autobahn Nieder Seifersdorf. Autobahnpolizisten haben in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 4 bei Nieder Seifersdorf zwei unter Drogen stehende Kraftfahrer gestoppt. Gegen 22.50 Uhr überprüften die Beamten einen 25-jährigen Polen, der einen VW Golf lenkte. Ein Drogenschnelltest verriet, dass der junge Mann Crystal konsumiert hatte. Wenig später kontrollierten die Polizisten den Fahrer eines Kleintransporters. Der 31-jährige polnische Fahrer war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Auch hier verriet ein Drogentest den Konsum von Crystal. In beiden Fällen untersagten die Polizisten den Betroffenen die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Vorwurf nach der Laboranalyse bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot auf die beiden Männer zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen. (SZ)

Ausgeraubt und verletzt Görlitz. Ein 31-jähriger Mann aus Pakistan hat sich am Montagnachmittag an die Polizei gewandt. Er gab an, vor dem Bahnhof in Görlitz von einer ihm namentlich bekannten Frau und zwei Komplizen geschlagen und beraubt worden zu sein. Das Trio sei anschließend mit einem grauen Auto davongefahren. Tatsächlich wies der Geschädigte leichte Verletzungen auf und machte einen Verlust von rund 1000 Euro Bargeld glaubhaft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Tätern soll es sich nach Angaben des Opfers um polnische Staatsangehörige handeln. (SZ)

Moldauer auf dem Weg zur Schwarzarbeit Görlitz. Drei moldauische Männer sind auf dem Weg zur Schwarzarbeit von der Bundespolizei angehalten und später an der Weiterreise gehindert worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit. Die Moldauer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren waren Montagmittag mit einem litauischen Mercedes Sprinter über die Autobahn bei Ludwigsdorf nach Deutschland eingereist. Bei der anschließenden Kontrolle, die in Kodersdorf durchgeführt wurde, teilten die drei mit, Bekannte in Thüringen besuchen zu wollen. Dass es sich dabei offenbar um eine falsche Behauptung handelte, ergaben die späteren Ermittlungen. Demnach war einer der Insassen unter falscher Identität, nämlich als rumänischer Staatsangehöriger, einer Erwerbstätigkeit im thüringischen Freistaat nachgegangen. Ein zweiter Insasse war, ebenfalls als Rumäne, bei der Berliner Polizei aktenkundig geworden. Im Übrigen fehlten dem Trio auch die notwendigen Barmittel, um den Lebensunterhalt in der Bundesrepublik selbst zu bestreiten oder etwa die Heimreise nach Moldawien zu finanzieren. Ferner deutete alles darauf hin, dass angesichts der mitgeführten Arbeitsbekleidung Schwarzarbeit das eigentliche Ziel der Reise war. Letztlich wurde den Moldauern das Reiserecht aberkannt und zudem ein Einreiseverbot bis Mai 2019 gegen sie angeordnet. Inzwischen sind die drei in die Republik Polen zurückgeschoben worden. (SZ)

Auffahrunfall auf Umleitungsstrecke Reichenbach. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der S 111 bei Reichenbach gekommen. Dabei stießen zwei Autos und ein Lastwagen zusammen. Am Abzweig nach Borda wollte eine 56-Jährige mit ihrem Opel Corsa nach links abbiegen. Im nachfolgenden Verkehr erkannte das die 62 Jahre alte Fahrerin eines Chevrolet augenscheinlich zu spät. Ihr Auto prallte auf das Heck des Kleinwagens, der durch den Anstoß in die Gegenfahrspur rollte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw (46) erkannte die Gefahr und bremste, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch das Unfallgeschehen wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt, ihre Wagen später abgeschleppt. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen etwa 12500 Euro. (SZ)

Pole zeigt gefälschten Führerschein vor Görlitz. Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen Audi auf der Autobahn bei Kodersdorf gestoppt und den Fahrer kontrolliert. Der Pole legte einen ukrainischen Führerschein vor. Schnell erkannten die Beamten, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Der Grund für das Täuschungsmanöver war im Anschluss schnell gefunden. Schließlich hatten polnische Behörden bereits 2011 den Führerschein des 31-Jährigen eingezogen. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde angezeigt. Außerdem wurde Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet, zudem der falsche Schein sichergestellt. Den Fall übernahm das Autobahnpolizeirevier Bautzen. (SZ)

Fahrradfahrer stoßen zusammen Görlitz. Zwei junge Radfahrerinnen sind am Montagvormittag in Görlitz auf der Teichstraße zusammengestoßen. Die vorausfahrende 13-Jährige bremste vor der Zufahrt zum Finanzamt ab. Die nachfolgende Gleichaltrige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Mädchen kamen zu Fall und verletzten sich leicht. An ihren Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (SZ)

Mehrere Garageneinbrüche in Neugersdorf Ebersbach-Neugersdorf. In Neugersdorf sind in der Nacht zum Dienstag Diebe unterwegs gewesen. An der Ludwig-Richter-Straße brachen Unbekannte in eine Garage ein, fanden dort offenbar jedoch nichts Stehlenswertes vor. An der Martin-Luther-Straße brachen sie gleich in vier Garagen ein. Entwendet wurden Winterreifen und ein Kleinkraftrad im Gesamtwert von etwa 550 Euro. An der Waldstraße öffneten die Täter schließlich gewaltsam eine sechste Garage und entwendeten aus dieser eine Kiste mit Pflanzenschalen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

Taschentücher an Bushaltestelle verbrannt Bad Muskau. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser ist am Montagnachmittag alarmiert worden, weil eine 27-Jährige in einer Bushaltestelle an der Bautzener Straße in Bad Muskau Taschentücher verbrannte. Die Beamten löschten das Feuer und fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (SZ)

VW Caddy spurlos verschwunden Weißwasser. Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag einen auf einem Grundstück an der Teichstraße in Weißwasser abgestellen VW Caddy entwendet. Auf der Ladefläche des etwa zwölf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen NOL-UV 111 befanden sich verschiedene Prüfgeräte. Den wirtschaftlichen Schaden bezifferte der Eigentümer insgesamt mit rund 20000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem blauen VW Caddy wird international gefahndet. (SZ)