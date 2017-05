Vierjähriger in Görlitz im Schlafanzug unterwegs Ein kleiner Junge erscheint schon nachtfertig in einem Schnellrestaurant.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Was einen Vierjährigen dazu getrieben hat, am Montagabend allein und schon nachtfertig ein Schnellrestaurant Am Hopfenfeld in Görlitz aufzusuchen, ist nicht bekannt. Allerdings erhielt gegen 20 Uhr das örtliche Polizeirevier Görlitz einen Anruf von einem Mitarbeiter, dass dort ein kleiner Junge im Schlafanzug erschienen sei, aber man nicht wisse, wer die Eltern sind. Das fehlende Puzzlestück fanden die Polizisten, als etwa fünf Minuten später die besorgte Mutter im Revier anrief und ihren vierjährigen Sohn als vermisst meldete.

Der kleine Abenteurer hatte sich unbemerkt aus der Wohnung am Ostring davongeschlichen und augenscheinlich zielstrebig die Lokalität Am Hopfenfeld angesteuert. Die Polizisten zählten informierten die Mutter, die ihren Sohn in dem Fast-Food-Restaurant wenig später unversehrt abholen konnte. (sz/on)

