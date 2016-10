Vierjähriger bei Unfall verletzt Ein Vierjähriger wurde bei einem Auffahrunfall in Pirna verletzt. Der Junge musste ins Klinikum Pirna gebracht werden.

© Marko Förster

Pirna. Ein vierjähriger Junge ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Einsteinstraße in Pirna verletzt worden. Das Kind saß in einem Pkw Suzuki, der an der Ampel zur Königsteiner Straße (B 172) angehalten hatte. Der Fahrer eines nachfolgenden Tanklasters kam trotz Bremsen nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf, so die Polizei. Der Junge wurde ins Klinikum Pirna gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. (df)

