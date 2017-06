Vierjährige verletzt

Autobrand auf der Autobahn Bautzen. Auf der Autobahn bei Bautzen ist am Montagabend ein Auto in Brand geraten. Eine 46-Jährige war gegen 18 Uhr mit einem Ford in Richtung Dresden unterwegs. Als sie zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und -West einen technischen Defekt an ihrem Wagen bemerkte, hielt sie auf dem Seitenstreifen an. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Berufsfeuerwehr aus Bautzen war schnell zur Stelle und löschte den Brand. Durch die starke Rauchentwicklung war die Sicht im Umfeld derart eingeschränkt, dass die Autobahn in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt wurde. In dem dadurch entstandenen Rückstau blieb ein Reisebus ohne Fahrgäste ebenfalls wegen technischer Mängel liegen. Ein Abschleppdienst nahm beide Fahrzeuge an den Haken. An dem zehn Jahre alten Galaxy entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gegen Leitplanke geprallt Uhyst. Fahrerassistenzsysteme sollen dabei helfen, Unfälle zu vermeiden. Am Montagmittag war jedoch genau ein solches System offenbar der Auslöser eines Verkehrsunfalls. Laut Polizei fuhr ein 34-Jähriger mit einem Skoda auf der Autobahn in Richtung Görlitz. Bei Uhyst wollte er die A 4 verlassen. Er wechselte die Spur, vermutlich jedoch ohne zu blinken, sodass der Spurhalteassistent reagierte und leicht gegen die Lenkbewegung des Fahrers arbeitete. Dadurch erschrak der 34-Jährige und lenkte so stark ein, dass sein Superb gegen die Leitplanke prallte. Schaden: etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Drei Personen schwer verletzt Kamenz. Eine Frau und ihre zwei Kinder wurden am Montagabend bei einem Unfall auf der Pulsnitzer Straße in Kamenz schwer verletzt. Ein Chevroletfahrer hatte hier verkehrsbedingt angehalten. Eine Skoda-Fahrerin stoppte dahinter. Der nachfolgende VW-Fahrer bemerkte die Situation jedoch zu spät. Er fuhr auf den Skoda auf und schob ihn gegen den Chevrolet. Die Skoda-Fahrerin und ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in Kliniken.

Raser erwischt Fischbach / Großharthau. Mit mehr als 110 km/h bretterte ein Ford am Montagnachmittag am Abzweig Schmiedefeld über die B 6 zwischen Fischbach und Großharthau. Erlaubt ist an dieser Stelle nur Tempo 70. Auf den Fahrer des in Bautzen zugelassenen Autos kommen nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. Denn er wurde bei seiner rasanten Fahrt von der Polizei erwischt. Am Montag zwischen 14.30 und 19 Uhr hatte die Polizei am Abzweig Schmiedefeld das Messgerät aufgebaut. 1037 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle in Richtung Bischofswerda. 45 waren zu schnell unterwegs.

Kabel gestohlen Königsbrück. Am vergangenen Wochenende sind in Königsbrück Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Straße An der Schule eingedrungen. Die Täter entwendeten ein etwa fünfzig Meter langes Stromkabel eines Krans. Den Sach- sowie Stehlschaden schätzte ein Verantwortlicher auf insgesamt rund 1200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angetrunken unterwegs Kamenz. Am Montagmittag kontrollierte eine Polizeistreife auf der Kamenzer Oststraße einen 62-Jährigen und dessen Opel. Der Mann roch nach Alkohol und musste sch deshalb einem Atemtest unterziehen. Der ergab einen Wert von umgerechnet 0,58 Promille. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Zentralregister.