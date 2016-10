Vierfacher Gewinner Beim Fußballturnier setzten die Kicker aus der 4a sogar noch einen drauf.

© Dietmar Thomas

Den Hattrick hat das Team der Klasse 4a schon im vorigen Jahr geschafft. Nun setzten die Jungen noch einen drauf und gewannen das Fußballturnier der Waldheimer Grundschule zum vierten Mal in Folge. Vier Tore erzielte die Klasse 4a in zwei Spielen und darf nun den Wanderpokal behalten. Mit Kampfgeist waren aber alle dabei, bescheinigt Lehrerin Barbara Komarow den Viertklässlern.

In der 4b, dem drittplatzierten Team, spielten sogar drei Mädchen mit. Die übrigen Mädels feuerten ihre Mannschaften als Cheerleader kräftig an. „Manchmal konnte man sie gar nicht sehen, so groß waren die selbst gebastelten Plakate“, so die Lehrerin.

