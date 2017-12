Viererpack gegen Aue Dynamo schießt sich aus der Krise und Aue ab. Der Sieg fällt überraschend deutlich aus.

Dynamos Spieler jubeln mit Capo Stefan „Lehmi“ Lehmann (li.) nach dem 4:0 Sieg. © Robert Michael

Dresden. Die Krise ist endgültig beendet, der Relegationsplatz verlassen und das so prestigeträchtige Sachsenderby gewonnen. Dynamo schlägt Erzgebirge Aue mit 4:0, feiert den zweiten Heimsieg in dieser Saison verlässt die Abstiegsregion in der 2. Bundesliga.

War ein Blitzstart wie in Düsseldorf möglich?

Absolut, die Chancen gab es. Los ging es in der 4. Minute, als Erich Berko nach einer Eingabe von Philip Heise per Direktabnahme die Latte traf. Beim Kopfball von Florian Ballas (15.) hatten viele Dynamo-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, doch Aue-Schlussmann Martin Männel lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten. Nur eine Minute später köpfte Marco Hartmann an die Latte.

Wie fielen die Tore?

Das 1:0 nach 21 Minuten war überfällig. Der kaum zu stoppende Haris Duljevic flankte, Lucas Röser traf per Kopf genau ins Dreiangel, Männel war machtlos. Beim 2:0 nach 44 Minuten suchte Rico Benatelli an der Strafraumgrenze vergeblich eine Anspielstation, versuchte es, weil er kaum bedrängt wurde, einfach selbst – und traf mit einem Flachschuss. Kurz nach der Pause sorgte dann Ballas endgültig für die Entscheidung. Nach einem Heise-Eckball köpfte der Innenverteidiger das 3:0. Ein weiterer Treffer durch Röser wurde wegen Handspiels zurecht aberkannt. Das 4:0 erzielte Berko, der eine Kopfballablage von Hartmann abstaubte (75.).

Warum kam von Aue so wenig?

Es mangelte vor allem am Mut. Spätestens in Strafraumnähe waren die Offensivspieler meist auf sich allein gestellt, es fehlten die Anspielstationen. Aue verließ sich vor allem auf lange Bälle und Standards. Bei einem Freistoß wäre beinahe das 1:1 gefallen. Christian Tiffert bediente Nicolai Rapp, dessen Kopfball-Bogenlampe an die Latte klatschte (28.). Erst nach dem 3:0 wurde Aue offensiver, aber nicht gefährlich.

Wie wurde Capo Stefan Lehmann verabschiedet?

Mit einem Interview im Stadionmagazin Kreisel, mit warmen Worten von Präsident Andreas Ritter und mit einem Spruchband im K-Block. Vor dem Anpfiff durfte Lehmi ein letztes Mal vom Mittelkreis aus die Sprechchöre der Fans im mit 30 000 Zuschauern ausverkauften Stadion dirigieren.

Was sagen die Trainer zum Spiel?

Hannes Drews (Aue): „Wir wurden in den ersten 15 Minuten regelrecht von Dynamo überrannt, waren immer zu weit vom Gegner. Mit dem 0:4 sind wir noch gut bedient, Dynamo hat uns an die Wand gespielt. Wir müssen dieses Spiel jetzt schnellstmöglich aus den Köpfen bekommen.“

Uwe Neuhaus (Dresden): „Es gibt Momente, da spürt man schon in der Kabine, dass nichts anbrennen kann. Heute war so ein Tag. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft wackelt, weil sie nie nachgelassen hat und einfach unwiderstehlich war. Ich bin sehr stolz.“

