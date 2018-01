„Vier Wochen Wartezeit sind unzumutbar“ Der Beitrag „Verzweifelte Arztsuche“ hatte enorme Resonanz. Viele haben Ähnliches erlebt, andere aber das Glück, auf Anhieb Termine zu bekommen.

15 bis 20 Patienten bitten ihn jede Woche um Neuaufnahme. Doch Neurologe Dariusz Rosinski muss die allermeisten wegschicken – er hat schon 6000 Patienten und ist damit absolut ausgelastet. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Nach zehn Versuchen hat Diedrich Immer aufgegeben. Kein Hausarzt in Sicht. Der ehemalige Pfarrer der reformierten Gemeinde engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und suchte für eine Flüchtlingsfamilie einen Arzt. In seiner Not wandte er sich schließlich an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS), die verspricht, bei der Arztsuche behilflich zu sein, wenn man allein nicht weiter kommt. „ Nach einem Vierteljahr bekam ich nun eine Antwort. Sie entschuldigten sich für die verzögerte Bearbeitung“, schreibt Diedrich Immer in einem Leserbrief an die SZ. Es folgte der Hinweis auf das Recht zur freien Arztwahl. Darum könne die KVS hier nicht tätig werden. „Eine merkwürdige Begründung“, findet Immer. „Denn die freie Arztwahl ist ja gerade nicht gegeben, wenn es keine Ärzte gibt, zwischen denen man wählen könnte.“ Genauso sehen das viele andere, die sich nach der Veröffentlichung des Beitrags „Verzweifelte Arztsuche“ (6./7. Januar) zu Wort gemeldet haben – sei es auf der Facebookseite der SZ Görlitz, sei es per Leserbrief. Im Internet berichten Leser aber auch, auf Anhieb einen Hausarzt gefunden zu haben – Zahnarzt oder Kinderarzt sind derzeit ohnehin offenbar kaum ein Problem. Womöglich wäre das vor einigen Jahren noch schwieriger gewesen, aber seit sich zwei junge Kinderärzte niedergelassen haben, hat sich die Lage gerade bei den Kinderärzten entspannt.

Nicht aber bei den Nervenärzten. Hier müssen die drei in der Stadt niedergelassenen Ärzte täglich Patienten abweisen, weil sie einfach komplett ausgelastet sind. „Ich habe diese Odyssee auch hinter mir und zum Neurologen muss ich nun bis Neugersdorf“, schreibt eine Leserin analog zur Geschichte von Ursula Mikusinska, die im Beitrag erzählt wurde. Eine weitere Leserin schreibt: „Da gehst du mit Schmerzen in die Arztpraxis und sagst, dass du seit knapp 1,5 Jahren hier wohnst und nun zum ersten Mal nen Arzt benötigst und wirst abgewiesen.“ Viel Kritik richtet sich gegen die Politik. „Die Regierung ist letztlich verantwortlich für ein nicht funktionierendes System, indem sich Hunderte Krankenkassen eine überflüssige Kassenärztliche Vereinigung und nicht zuletzt Arzneimittelhersteller nahezu grenzenlos die Taschen füllen können und der Patient aber teilweise auch die Ärzte auf der Strecke bleiben.

Allgemeinmediziner im Ruhestand Rudolf Grzegorek schreibt, dass bei Verdacht auf schwerere Erkrankungen vier Wochen Wartezeit auf einen Termin, den man über die KVS erhalte, unzumutbar seien. Wenn die Patienten dann den Weg in die Notfallambulanz wählen oder sich gleich direkt über den Rettungsdienst einweisen lassen, sei das nicht verwunderlich.

Schon viele Jahre sei klar, dass der Mensch immer älter wird und deshalb noch mehr Ärzte nötig sind. Gleichfalls wäre der Altersdurchschnitt der Ärzte lange zu ermitteln gewesen zu sein und somit vorhersehbar, dass es irgendwann ein Mangel geben würde. Eingeschritten seien weder die Kassen- und Ärztefunktionäre noch Politiker.

Bei all der Diskussion um die schweren und dringlichen Fälle seien die Patienten mit weniger gravierenden Leiden nicht zu vergessen – auch sie hätten schließlich Anspruch auf baldige Abklärung bei Spezialisten, so Rudolf Grzegorek.

Zumindest Diedrich Immer hat inzwischen für die Flüchtlingsfamilie eine Ärztin finden können – allerdings außerhalb von Görlitz.

