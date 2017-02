Vier Wochen Stau für die grüne Welle Noch mal wird es auf der S 172 in Heidenau eng. Dafür werden Kraftfahrer dann belohnt.

Hoffentlich bald grüne Welle durch Heidenau? © Symbolfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Behinderungen auf Straßen werden selten mit Freude aufgenommen. Bei denen auf der S 172 in Heidenau in den nächsten reichlich vier Wochen dürfte das anders sein. Denn am Ende soll die grüne Welle durch Heidenau rollen.

Dafür werden zwischen dem 7. Februar und 9. März an den fünf Kreuzungen die Ampeln umgebaut. Den Anfang macht die an der Güterbahnhofstraße, dann folgen in Richtung Pirna Müglitztalstraße/Erlichtmühle, die Gabelsbergerstraße, die Dohnaer und die Geschwister-Scholl-Straße.

An jeder Kreuzung werden Detektoren in einzelne Fahrbahnabschnitte eingebaut und die Ampeln mit Verkehrserfassungskameras und Anforderungssignalgebern ausgestattet. Dafür müssen die Ampeln außer Betrieb gesetzt werden. Das führt zu Behinderungen. Außerdem behindern zum Beispiel Hubarbeitsbühnen die Fahrspuren. Pro Kreuzung wird mit einem Tag für die Arbeiten und damit auch Einschränkungen gerechnet. Das Programmieren der Ampel-Steuergeräte erfolgt dann ohne Behinderung des Verkehrs – aber später mit hoffentlich positiven Auswirkungen.

Zu den Behinderungen auf der S 172 in den nächsten Wochen gibt es diesmal eine Alternative: Die Pirnaer Straße ist nämlich seit Dezember wieder frei. Sie fehlte anderthalb Jahre – auch als Ausweichroute, wenn es auf der S 172 nicht so rollte.

Beschleunigung für die Busse

Die Ampeln werden auch mit Sensoren für den öffentlichen Personennahverkehr versehen. Sie erfassen, übermitteln, verarbeiten und nutzen Daten, damit auch der Busverkehr was von der grünen Welle hat und sie gleichzeitig nicht stört. Diese Technik, die eine sogenannte „Busbeschleunigung“ ermöglicht, soll zudem zum Umstieg auf ökologische Verkehrsmittel anregen und somit verkehrs- und umweltpolitische Ziele unterstützen, sagt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das begleitet das Projekt grüne Welle seit Längerem und setzt es nun um. Die Bus-Detektoren waren zunächst nicht geplant, weshalb sich die Realisierung noch einmal verzögert hatte.

Die Umrüstungskosten der Anlagen für den fließenden Verkehr durch Heidenau betragen rund 100 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen und der Stadt Heidenau bezahlt. Einen Anteil übernimmt auch der öffentliche Personennahverkehr.

Die Kraftfahrer warten gespannt auf den 9. März. Wird die grüne Welle dann tatsächlich funktionieren und das nervige Fahren und Halten durch Heidenau zu Ende sein? Staus in extremen Zeiten kann sie nicht verhindern und auch nicht, dass man mal an einer roten Ampel steht. Aber der Verkehr kann flüssiger rollen. Und davon haben dann nicht nur die Kraftfahrer, sondern auch die Anwohner etwas.

