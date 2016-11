Vier weitere Spritzenfunde In der Löbtau Passage wurden schon wieder Injektionsnadeln gefunden. Die Polizei gibt Entwarnung.

In verschiedenen Geschäften der Löbtau Passage an der Kesselsdorfer Straße haben Mitarbeiter seit Montag vier weitere Injektionsnadeln gefunden. Das teilte die Polizei am mit. Die Beamten holten die Fundstücke ab. Im Gespräch mit den Mitarbeitern vor Ort konnten sie in zwei Fällen die Zeit eingrenzen, in der die Plastikteile mit den Injektionsnadeln abgelegt worden sind. Nun will die Kriminalpolizei die entsprechenden Zeitabschnitte auf den Überwachungsvideos des Einkaufszentrums auswerten. Die Beamten hoffen, dabei den oder die Täter zu entdecken.

Unterdessen hat die Kriminalpolizei die Injektionsnadeln untersucht, die bis Mittwoch vergangener Woche gefunden wurden. Das Ergebnis: Es fanden sich daran keine Krankheitserreger. Das heißt, bei Verletzungen an den Kanülen drohte keine Infektion. Ob die Aufsätze fabrikneu waren oder ob es sich um bereits benutzte Spritzennadeln handelte, sagte die Polizei auch auf SZ-Rückfrage nicht.

In Läden an der Kesselsdorfer sind bisher 14 Injektionsnadeln gefunden worden. Sie lagen so in den Regalen, dass sich Kunden daran verletzen konnten. Außerdem fanden Mitarbeiter eines Geschäfts auch einen Insulin-Stift. (SZ/csp)

