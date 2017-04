Vier Verletzte bei Unfall auf A 4 Drei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sowie mehrere kaputte Autos – am Sonntagvormittag ging nichts mehr zwischen Siebenlehn und Nossen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Rettungswagen und kaputte Autos – das Bild auf der A 4 am Sonntagvormittag zwischen Siebenlehn und Nossen. © Roland Halkasch Rettungswagen und kaputte Autos – das Bild auf der A 4 am Sonntagvormittag zwischen Siebenlehn und Nossen.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Autos waren - vermutlich bei einem starken Schneeschauer - ineinander gekracht.

Neben Personen- gab es auch viel Blechschaden.

Am Sonntag kam es gegen 9 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen auf der A 4. Zwischen der Anschlussstelle Siebenlehn und dem Autobahndreieck Nossen waren mindestens neun Fahrzeuge in Unfälle verwickelt. Die Autos waren wegen eines Schneeschauers ins Schleudern geraten und teilweise miteinander kollidiert. Drei Personen zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Eine weitere Person verletzte sich leicht.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 38“ brachte einen weiteren Notarzt an die Unfallstelle. Zeitweise mussten beide Fahrtrichtungen der Autobahn gesperrt werden. Es bildeten sich Staus in allen Richtungen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Nossen, Deutschenbora, Starbach und Siebenlehn. (hal)

