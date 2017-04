Vier Verletzte bei Unfall Zwischen Salzenforst und Kleinwelka hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen.

Das Auto landete auf dem Feld. © Toni Lehder

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Karfreitag Nachmittag auf der Straße zwischen Salzenforst und Kleinwelka. Ein Mercedes-Benz befuhr gegen 14.50 Uhr die Straße in Richtung Saurierpark, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Die vier Insassen wurden alle verletzt und mussten mit mehreren Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr Bautzen und die Freiwillige Feuerwehr Kleinwelka kümmerten sich um ausgelaufene Flüssigkeiten und reinigt in die Straße nach dem Unfall. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (szo)

zur Startseite