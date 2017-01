Vier Verletzte bei Unfall Radibor. Am späten Freitagabend ereignete sich in Cölln bei Radibor ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B96. Der 16-jährige Fahrer eines Volkswagens war gegen 22.20 Uhr mit dem Auto auf der Bundesstraße von Salzenforst kommend in Richtung Cölln unterwegs. Am Kreisverkehr prallte der VW aus ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke und ein Verkehrszeichen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, sein 15-jähriger Beifahrer und zwei weitere männliche Insassen im Alter von 15 und 18 Jahren befreiten sich aus dem VW. Alle vier erlitten leichte Verletzungen. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren an dem nicht zugelassenen Auto die falschen Kennzeichen angebracht.

Opel stößt mit BMW zusammen Demitz-Thumitz.Ein Opelfahrer war am Freitag gegen 14.25 Uhr in Demitz-Thumitz auf der Birkenroder Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Opel aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. In der Folge prallte der Opel gegen einen Grundstückszaun. Beide Fahrzeugführer waren jeweils allein in ihren Autos und blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung. Beim 35-jährigen Opel-Fahrer ergab ein Alkoholtest 0,84 Promille. Bei ihm folgten eine Blutentnahme sowie der Entzug des Führerscheines.

Weihnachtsdeko aus Keller gestohlen Bautzen. Diebe verschafften sich in der Zeit vom 7. Januar bis 20. Januar Zugang zu einer Keller-Parzelle in der Jan-Skala-Straße in Bautzen. Aus dieser stahlen sie Kisten mit diversem Weihnachtsschmuck. Der Wert der Gegenstände wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Mercedes fährt gegen eine Eiche Neukirch/Schmorkau. Am Freitagmorgen war der Fahrer eines Mercedes gegen 8 Uhr mit seinem Auto auf der Straße von Schmorkau in Richtung Neukirch unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto aus nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der winterglatten Fahrbahn ab und stieß gegen eine etwa zehn Meter von der Straße entfernt stehende Eiche. Der 74-jährige Fahrer und die Eiche blieben unversehrt. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mercedes erfolgte durch einen Abschleppdienst. Der Schaden am Auto wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Ins Vereinsheim eingebrochen Wittichenau. Diebe hebelten in der Nacht zum Freitag gewaltsam ein Fenster eines Vereinsheimes in Wittichenau auf. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und begaben sich ins Büro. Die Diebe entwendeten etwa 1000 Euro Bargeld und einen Laptop. Am Fenster entstand Schaden von etwa 200 Euro.

Schmuck und Geld entwendet Kamenz. Unbekannte Täter drangen am Sonnabend gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Bautzener Berg in Kamenz ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag sowie Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Tat geschah zwischen 16 und 23.15 Uhr. Kriminaltechniker sicherten aufgefundene Spuren.

Unfall unter Alkoholeinfluss gebaut Bautzen. Ein 57-jähriger Citroen Xantia Fahrer befuhr am Sonnabend gegen 14.40 Uhr die Umgehungsstraße in Bautzen aus Richtung Tunnel Daimlerstraße in Richtung Siemensstraße. An der Kreuzung Neustädter Straße hielt der vor ihm fahrende 46-jährige Fahrer eines Citroen C5 Fahrer verkehrsbedingt sein Auto an. In der Folge fuhr der 57-Jährige auf den C5 auf. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein beim Xantia-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen.

Renault-Fahrerin verursacht zwei Unfälle Lomnitz. Am Sonnabend war eine 32-jährige Frau mit ihrem Renault gegen 21.30 Uhr auf der Lomnitzer Hauptstraße unterwegs. Dabei kam sie nach links von der Straße ab und stieß gegen einen dort parkenden Dacia. An diesem verursachte sie einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort und flüchtete in Richtung Kleindittmannsdorfer Straße. Dort kam sie mit ihrem Auto erneut nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen. Die 32-Jährige wurde schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Ersthelfer aus diesem befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihr vorläufig entzogen. Der Renault wurde durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geborgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

In Büro eingebrochen Bernbruch. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonnabend durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in den Bürotrakt eines Busunternehmens am Bushof im Kamenzer Ortsteil Bernbruch ein. Dort durchwühlten sie die Räume und beschädigten einen Kaffeeautomaten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Ein Kriminaltechniker sicherte die Spuren.