Vier Verletzte bei Chemieunfall in Radeburg Ein umgestürztes Fass mit einer giftigen und stark ätzenden Flüssigkeit sorgte am Freitagmorgen beim Logistikunternehmen DB Schenker für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

zurück Bild 1 von 4 weiter Bevor die Einsatzkräfte die Halle betreten, legen die Kameraden eine spezielle Schutzausrüstung an. © Roland Halkasch Bevor die Einsatzkräfte die Halle betreten, legen die Kameraden eine spezielle Schutzausrüstung an.

In einem Behälter transportieren die Einsatzkräfte die ausgelaufene Flüssigkeit ab.

Der Gefahrgut-Zug rückte mit 70 Kameraden der Feuerwehr an.

Auch die Polizei wurde zum Einsatz nach Radeburg gerufen.

Viele Radeburger wurden in den frühen Morgenstunden vom Sondersignal zahlreicher Feuerwehrfahrzeuge aus dem Schlaf geholt. Das Ziel der Autos war das Gewerbegebiet Süd an der Autobahn A 13. In der dortigen Niederlassung des Logistikunternehmens Schenker war bei Verladearbeiten ein Fass mit einer giftigen und ätzenden Flüssigkeit umgefallen und dabei kaputt gegangen. „Der Unfall ereignete sich kurz nach vier Uhr“, sagte Radeburgs Stadtwehrleiter Marcus Mambk zur SZ. „In dem Fass befanden sich 200 Liter Ethanolamin.“ Der dort arbeitende Mitarbeiter habe leichte Verätzungen erlitten. „Insgesamt wurden vier Leute zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht“, ergänzte der Radeburger Feuerwehrchef.

Nach dem Unfall wurde das Gebäude geräumt. Kameraden des Gefahrgutzuges Meißen der Feuerwehr übernahmen in Chemikalienschutzanzügen das Beseitigen der Gefahr. Dafür sei das kaputte Fass in einem Umfass gesichert und die ausgelaufene Chemikalie mit einem Spezialmittel gebunden worden. Nachdem durch Messungen sichergestellt war, dass ein Betreten der Räume wieder gefahrlos möglich ist, konnten die Arbeiten 8.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Mit Ausnahme der betroffenen Verladerampe. Den Abtransport der Chemikalie übernimmt eine Spezialfirma.

An dem Einsatz waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Radeburg und Berbisdorf sowie der Gefahrgutzug Meißen und der Erkundungszug Riesa beteiligt. Zu diesem gehört auch ein in Bärnsdorf stationiertes und von den Kameraden der dortigen Wehr besetztes Fahrzeug. (SZ/gör)

zur Startseite