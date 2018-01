Vier Verletzte auf der Kreuzung

Riesa. Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Riesa einen jungen Mann (28) auf der Paul-Greifzu-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das Rad wurde sichergestellt. Die Polizei prüft nun, wie der Mann in dessen Besitz kam.

Einbruch in Gartenlaube

Großenhain. Unbekannte sind in eine Gartenlaube an der Weßnitzer Straße eingebrochen. Das wurde am Sonnabendnachmittag festgestellt. Die Täter traten die Tür der Laube ein und durchsuchten die Räume. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro.