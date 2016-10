Vier verkaufsoffene Sonntage 2017 Zu besonderen Anlässen sind die Geschäfte in Nossen von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Rechtsverordnung über verkaufsoffene Sonntage inklusive vorgeschriebener Ladenöffnungszeiten hat die Stadt jetzt verabschiedet. Demnach dürfen Geschäfte in Nossen an vier Sonntagen im Jahr 2017 aus besonderen Anlässen von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein.

So wird es am 12. März wegen der „Grünen Saison“ und dem Saisonauftakt der Reiter, am 25. Juni wegen der Blumen- und Gartenschau, am 12. November wegen des Herbstfestes der Reiter sowie am 17. Dezember wegen des Nossener Weihnachtsmarktes sein. (SZ/mhe)

