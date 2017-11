Vier tote Tiere in wenigen Stunden Im Landkreis häufen sich derzeit Zusammenstöße mit Wild. Um Moritzburg gibt es drei gefährliche Straßen.

Für Mensch und Tier bedauerlich: Bei Kraußnitz kam dieses Reh durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug zu Tode. © Klaus-Dieter Brühl

Jetzt, wo es wieder zeitiger dunkel wird, kommt es auch auf den vielbefahrenen Straßen in der Region häufiger zu Kollisionen von Fahrzeugen mit Rehen, Wildschweinen und anderen Wildtieren. Allein am Dienstag der vergangenen Woche ereigneten sich vier Wildunfällen. Zunächst stieß auf der Bundesstraße 98 ein Mercedesfahrer mit einem Reh zusammen. Nur gut 15 Minuten später erfasste ein Peugeot am Ortseingang von Strauch ein weiteres Tier, und am Abend kollidierten ein VW bei Ebersbach sowie ein Ford auf der Bundesstraße 101 mit Wildschweinen.

Die Bilanz dieses Tages: Alle Vierbeiner starben, während an den betroffenen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Die beteiligten Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

„Die Häufung der Unfälle an einem Tag in dieser einen Region ist natürlich bemerkenswert. Aber da es sich um eine waldreiche Gegend handelt und wir wissen, dass wir uns gerade jetzt in der kritischen Phase befinden, ist das durchaus nichts Ungewöhnliches“, sagt Marko Laske. Wie der Sprecher der Polizeidirektion Dresden betont, seien laut Statistik besonders April und Mai jene Monate, in denen ebenso wie im Oktober und November die meisten Unfälle mit Wildtieren zu verzeichnen sind. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dresden mussten im Jahr 2016 allein 327 Zusammenstöße mit Rehen, Wildschweinen oder anderen Arten registriert werden. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Und auch in diesem Jahr wurden schon über 200 Kollisionen registriert.

Um Moritzburg gibt es dabei drei Straßen, auf denen Autofahrer besonders aufpassen sollten, weil dort häufig Wild von dem einen Teil des Waldes in den anderen Teil wechselt. „Das betrifft die Staatsstraßen zwischen Auer und Weinböhla, Auer und Steinbach sowie Auer und Moritzburg“, sagt Marko Groß, der Leiter des Moritzburger Staatswaldreviers. Zumindest auf letzterer droht derzeit allerdings keine Gefahr, weil sie wegen Bauarbeiten komplett gesperrt ist. Am 29. Oktober hatte es dort allerdings noch einen Zusammenstoß gegeben. Vermutlich mit einem Fuchs. Das Tier flüchtete, am Auto entstanden 500 Euro Schaden.

Wildunfälle gab es in den vergangenen Wochen auch in Weinböhla, dabei verendete ein Wildschwein, ein anderes verschwand. Drei Rehe starben zudem bei Zusammenstößen in Steinbach, Bärnsdorf und Moritzburg. Die Sachschäden an den fünf betroffenen Fahrzeugen summieren sich dabei auf 14 500 Euro.

Doch auch Exoten wie Waschbären werden Opfer von Unfällen mit Autos. Zusammenstöße mit den Kleinbären gab es in Großdobritz und Radeburg.

Das Geschehen im Landkreis Meißen ist indes nichts Ungewöhnliches. Im Freistaat Sachsen sind beispielsweise laut Wildunfall-Statistik 2015/2016 des Deutschen Jagdverbandes 8 340 Wildtiere „durch nicht-jagdliche Einwirkungen“ zu Tode gekommen. Der Großteil davon durch den Straßenverkehr. Deutschlandweit habe es im vergangenen Jahr laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gar 264 000 Zusammenstöße mit Wildtieren gegeben. Allerdings: Bei den Zahlen handele es sich aber nur um jene Zusammenstöße, die den Versicherungen gemeldet worden sind. Die Dunkelziffer liege wahrscheinlich mindestens fünfmal so hoch.

Da Reh, Wildschwein und Co. entsprechend ihren Gewohnheiten zu bestimmten Zeiten unterwegs sind, könne man sich jedoch auf den Wildwechsel einstellen. Wer beispielsweise zwischen 5 und 6 Uhr zu Arbeit muss, sollte unbedingt besonders vorausschauend und vorsichtig fahren. Ebenso in den Abendstunden zwischen 21 und 22 Uhr. Hier passierten die meisten Unfälle. „Wenn Wild zu sehen ist, sollte unbedingt der Fuß vom Gas genommen und das Licht abgeblendet werden. Auch lautes Hupen ist nicht falsch“, rät Marko Laske. Das Geräusch würde das Tier – häufig ist es nicht allein unterwegs – am ehesten vertreiben. Ausweichen sollten Autofahrer nur dann, wenn dies auch wirklich gefahrlos möglich ist. So traurig es für das Tier auch sei: Es müsse im Fall der Fälle lieber der Aufprall in Kauf genommen werden, als einen lebensgefährlichen Zusammenstoß mit einem Baum oder anderen Fahrzeugen zu provozieren.

Wenn es zur Kollision gekommen ist, sollten Autofahrer vorsichtig sein. Abgesehen davon, dass zunächst die Unfallstelle abgesichert und die Polizei gerufen werden müsse, sollten sich Betroffene nicht dem angefahrenen Tier nähern. „Gerade Wildschweine neigen dazu, selbst unter größten Verletzungen noch anzugreifen“, rät Jörg Köhler, Vorsitzender des Jagdverbandes Großenhain.

