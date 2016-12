Vier Tore reichen nicht Der Meißner SV verliert bei der SG Empor Possendorf 4:7 (1:5) und übernimmt die Rote Laterne.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Insgesamt fielen 33 Tore an diesem 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte, allein ein Drittel in der einzigen Sonntagpartie zwischen der SG Empor Possendorf und dem Meißner SV (7:4).

Bei Halbzeit drohte den Domstädtern, die die Rote Laterne vom Heidenauer SV übernahmen, sogar eine zweistellige Niederlage. MSV-Schlussmann Rene Zyball musste im ersten Abschnitt bereits fünfmal hinter sich greifen. Dabei waren die Gäste nach elf Minuten durch Scott Spallek sogar in Führung gegangen, doch dann kam die Offensive der Possendorfer auf Touren. Erik Milde (15.), Peter Poike (18.), Rene Schmidt (27.) sowie Andre Heinisch (36., 41.) schossen Empor mit 5:1 in Front.

Was dann aber in den zweiten 45 Minuten passierte, brachte den Possendorfer Übungsleiter Jens Wagner auf die Palme: „Wir haben nach dem frühen 0:1 richtig guten Fußball gespielt. Trotz mahnender und lautstarker Worte in der Halbzeit, spielten wir im zweiten Abschnitt nicht so weiter, sondern überließen den Gästen plötzlich das Spiel. Am Ende haben wir zwar mehr als verdient gewonnen, doch die Arroganz, mit der wir die zweite Hälfte bestritten haben, kotzt mich an.“ Die Meißner entschieden die zweite Halbzeit mit 3:2 zu ihren Gunsten, wobei Einwechsler Erik Montwill alle drei Gäste-Treffer markierte (48., 68., 73.). Auf der Gegenseite unterlief dem Meißener Torsten Schroth ein Eigentor (71.), während Heinisch in der 85. Minute seinen dritten Treffer bejubelte.

MSV-Coach Nikica Maglica standen insgesamt nur ein Torhüter und elf Feldspieler zur Verfügung. Dem Gerücht, den Meißnern drohe erneut ein Punktabzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls, schob Staffelleiter Günter Urban einen Riegel vor: „Keinem Verein der Landesklasse Mitte werden diesmal Punkte aus diesem Grund abgezogen.“ Am Wochenende stehen noch zwei Nachholspiele der Hinrunde an, u. a. das Kellerduell zwischen dem Heidenauer SV und der SG Kreinitz. (js)

Der Meißner SV spielte mit: Zyball – T. Schroth, Firl, Böhme, Straube, Salomon, Spallek, A. Schroth, Schulz, Kunze, Milic (29. Montwill).

zur Startseite