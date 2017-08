DA-Fußball-Tipp Vier Tipper mit zehn Richtigen Vor der Länderspielpause hat die Glücksfee noch mal richtig Arbeit bekommen.

Marcel Blümel aus Zschaitz-Ottewig nahm bei Intersport Schmidt seinen Preis entgegen. © Frank Korn

Auch wenn aufgrund der Verlegung des Landesklassespieles vom Döbelner SC in Schildau erneut eine Partie des Tippscheines ausfiel, so wurde dennoch die Schallmauer von zehn Richtigen geknackt. Und das gleich von vier Mitspielern. Entsprechend musste bei der Vergabe eines 25-Euro-Gutscheins für das Sportangebot des WelWel in Döbeln die Glücksfee bemüht werden. Das Los fiel auf Harald Glatz aus Döbeln. Wir bitten den Gewinner, sich in der Sportredaktion unter 03431/719421 zu melden.

Ranglisten

Einzel: 1. *Korn, Frank (DA), Matheus, Franziska (Mochau) und Matheus, Gerd (Mochau) je 17; 4. Frömter, Nicole (Leisnig), Glatz, Harald (Döbeln), Matheus, Felix (Mochau) und Solisch, Klaus (Meinsberg) je 16; 8. Andrä, Michael (Waldheim), Drexler, Ringo (Hartha), Friedrich, Heiko (Leisnig), Gebhardt, Udo (Ziegra), Hagen, Beate (Leisnig), Hummitzsch, Klaus (Leisnig), Schaal, Claus-Dieter (Gertitzsch) und Schisikowski, Daniel (Westewitz) je 15.

(*Außer Wertung.)

Team: 1. Die Himmelblauen (Ziegra), Im Herzen vereint (Mochau), Ergo-Logo (Leisnig) und Team Sachsen-Frieda (Leisnig) je 16; 5. Die Muldentaler (Roßwein) 15

