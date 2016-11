Vier Tiere unter Beschuss Die Spielbühne Freital zeigt eine frische Version des Märchenklassikers „Die Bremer Stadtmusikanten“ – mit einigen Überraschungen.

Die Müllerin Witwe Bolte (Kathrin Lauer) bedroht ihre Haustiere mit der Flinte. Esel (Florian Fernitz), Kater (Felix Fischer), Hahn (Charlotte Frenzel) und Hund (Richard Burkhardt) nehmen Reißaus, um in Bremen Stadtmusikanten zu werden. © Morgenroth

Witwe Bolte ist stinksauer. Nein, nicht, weil Max und Moritz ihr die Broiler geklaut haben, sondern weil ihre Haustiere so verschlafen sind, dass sie die beiden Räuber nicht bemerkten, die mit Mehl und Milch verschwunden sind. Mit ihrer Flinte geht die Müllerin auf Esel, Hund, Katze und Hahn los, die daraufhin beschließen, ihr Glück woanders zu suchen, denn: „Was Besseres als den Tod findest du überall.“ Grauschimmel, Packan, Bartputzer und Rotkopf sind die künftigen „Bremer Stadtmusikanten“, die am Sonnabend das erste Mal in der Spielbühne Freital ihre Abenteuer erleben. Etwas anders geht es dabei zu als im Klassiker der Gebrüder Grimm. Regisseur Mario Grünewald hat sich für die Bühnenversion von Manfred Hinrichs entschieden, die frisch und witzig ist. Mit Querverweisen auf andere Märchen und Geschichten wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Knüppel aus dem Sack oder eben „Max und Moritz“ mit der Witwe Bolte, dürfen sich Kinder wie Erwachsene auf ein unterhaltsames Familienstück freuen.

Premiere am 26.11. (ausverkauft), außerdem am 27.11., 3., 10. und 18.12., 7., 21. und 22.1., jeweils 17 Uhr in der Spielbühne Freital, am 4.12., 11 Uhr, mit Brunch im Goldenen Löwen; Karten unter Telefon 0351 6521955.

zur Startseite