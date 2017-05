Vier Tickets für Schmölln Gold und Silber bei der Sachsen-Meisterschaft machen Hoffnung für Mitteldeutsche Titelkämpfe.

© Symbolfoto: Schroeter

Die Landesmeisterschaften der Altersklasse U15 männlich und weiblich waren ein wichtiger Prüfstein für die Judokämpfer vom VFL Riesa vor dem Saisonhöhepunkt, den Mitteldeutschen Meisterschaften in Schmölln.

Sechs Sportler (Antonia Ulbrich, Shenna Nitsche, Jonas Gödikmeier, Leif Bräuning, Max Schildbach und Patrick Friedrich) gingen dabei in Rodewisch an den Start, um die erhoffte Qualifikation für die Mitteldeutsche Meisterschaft zu schaffen. Am Ende konnten sich die Trainer über eine tolle Leistung der Athleten mit einem Landesmeistertitel und drei Vizemeistertiteln sowie einem guten 7. Platz freuen.

Konzentriert und mit Einsatz gestaltete Patrick Friedrich alle seine Vorkämpfe siegreich. Auch im Finalkampf versuchte er alles und gewann Silber. Gleiches gelang Jonas Gödikmeier, der alle Kämpfe bis zum Finale siegreich gestaltete. Die entscheidende Technik gelang Jonas dort allerdings nicht.

Dann griffen auch die Mädels der U15 ein. Shenna Nitsche startete mit einem Freilos, gewann alle weiteren Kämpfe vorzeitig und ließ keinen Zweifel daran, ihren Landesmeistertitel aus der U13 des Vorjahres zu verteidigen – Gold.

Furios und motiviert ging Max Schildbach seine Kämpfe an, setzte sich souverän bis zum Finale durch – am Ende kann er sich über Silber freuen. Damit qualifizierten sich gleich vier Judoka des VFL Riesa für die Mitteldeutschen Meisterschaften am 17. Juni. Zudem konnten auch die Schülermannschaften des Städtischen Gymnasiums Riesa ihre Regionalfinals gewinnen und sich für das Landesfinale am 13. Juni qualifizieren. Zur Mädchenmannschaft gehören Shenna Nitsche, Antonia Ulbrich und Lea Wolf. Der Jungenmannschaft repräsentieren Max Heduschke, Patrick Friedrich und Tjard Friedrich Eichler. (SM)

