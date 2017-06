Vier Tage in Farbe Das Folklorefestival mit Künstlern aus aller Welt macht die Lausitz ab Donnerstag bunt. Wer da kommt – ein Überblick.

Farbenfroh präsentiert sich die kolumbianische Gruppe Grupo Folclórico Uninorte beim Internationalen Folklorefestival in der Ober- und Niederlausitz.



Die Ziegen sind schon geschlachtet auf dem Hof von Georg und Notburga Kockel. Der Metzger wird sie zerlegen, beim Bäcker werden sie gebacken. Und dann gibt es Ziegenfleisch, wenn am Wochenende um die 10 000 Gäste ins kleine Crostwitz zwischen Kamenz und Bautzen strömen.

Denn das zwölfte Internationale Folklorefestival steht ins Haus. Das findet traditionell auch auf mehreren Bauernhöfen in Crostwitz statt. Familie Kockel öffnet ihren zum siebenten Mal und hat am Sonnabend wieder die Welt zu Gast. Auf dem Hof werden drei Künstlergruppen auftreten. Eine kommt aus Schmerlitz in der Oberlausitz. Die beiden anderen sind auch für Kockels noch eine Überraschung. Kolumbianer, Mexikaner, russische Künstler hatten sie schon zu Gast. Es sind Trachten-, Tanz- und Musikgruppen aus vielen Ländern, die hier tanzen, singen, die Welt nach Ostsachsen tragen. An diesem Donnerstag geht es zunächst in Bautzen los. Wer so alles zum Festival kommt, zeigt ein Überblick.

Die weiteste Anreise hat die Gruppe Grupo Folclórico Uninorte hinter sich. Denn sie kommt aus dem südamerikanischen Kolumbien. Rund 9 250 Kilometer Luftlinie trennen Deutschland und das bevölkerungsreichste Land des Südkontinents. Allerdings sind die rund 30 tanzenden Studentinnen und Studenten zunächst in Tschechien auf einem Festival aufgetreten. Das allerdings verändert die Anreisedistanz nicht wesentlich.

An der privaten Universidad del Norte in Barranquilla, im Norden des Landes, besteht das Studentenprojekt schon seit 30 Jahren. Männer und Frauen mit ganz unterschiedlichen Wurzeln vermitteln in ihren Tänzen das harte Leben der einstigen Sklaven, den Freiheitskampf, aber auch heiße Liebe und Lebensfreude. Ihre üppig bunten und ausladenden Trachten und Kostüme bringen dabei echtes südländisches Flair in die Ober- und Niederlausitz. Und anschließend übrigens noch nach Rumänien und Griechenland.

Das Folklorefestival zurück 1 von 4 weiter In Bautzen findet am 22. Juni, ab 18 Uhr, der Festivalumzug statt – vom Postplatz über den Hauptmarkt zur Ortenburg. Dort ist 19.30 Uhr die Eröffnungsgala. In Drachhausen gibt es am Freitag, 19 Uhr, Programme und regionale Spezialitäten auf vier Bauernhöfen. In Crostwitz geht es Sonnabend, 15 Uhr, mit einem Folkloreprogramm auf Kockels Bauernhof los, parallel wird der Markt traditioneller Gewerke vor der Gemeindeverwaltung eröffnet. In mehreren Höfen gibt es Musik. Sonntag ist 10 Uhr auf der Festwiese Gottesdienst, 13 Uhr, Festumzug aller 700 Teilnehmer, 16 Uhr Finale. Tickets zwischen 6 und 18 Euro.

Die lauteste Gruppe ist wahrscheinlich Batimbo Traditional Magic mit Musikern, die ursprünglich aus dem afrikanischen Burundi stammen. Die Männer treten mit großen Trommeln auf, die in ihrem Heimatland typisch sind. Sie werden aus dem Umuvugangoma-Baum, der Cordia africana, hergestellt und mit einer Kuhhaut bespannt. Wenn die Musiker darauf spielen, tragen sie die Trommeln entweder auf dem Kopf oder stellen sie auf den Boden. Dabei singen sie Lieder in burundischer Sprache, tanzen und springen. Das klingt absolut exotisch und ist ordentlich laut. Die Künstler selbst leben heute in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Sie wollen die Kultur ihrer Heimat hierzulande und weltweit bekannt machen.

Die sportlichsten Tänzer kommen aus Utah im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn bei den Auftritten des American Rhythm Folk Ensemble wird nicht nur getanzt, sondern auch viel gesprungen, gesteppt und gerannt. Ziel der jungen Mitwirkenden ist es, Musik und Tanz der verschiedenen amerikanischen Einwanderer zu präsentieren – in ihrem Heimatland, in anderen Staaten Amerikas und in Europa. Die Tänzerinnen und Tänzer treten dabei auch mit Reifen auf, machen ihre Show vor dem Eiffelturm in Paris oder spielen Klassiker wie „Oh Susanna“.

Das vielseitigste Ensemble ist vielleicht Naoussa Paros, eine Trachten- und Musikgruppe aus dem griechischen Fischerort Naoussa. Das Team singt und tanzt nicht nur, es betreibt auch ein Folklore-Museum, in dem Trachten ausgestellt werden. Hat eine Theatergruppe, widmet sich der Poesie und veranstaltete verschiedene Feste. Die Mitglieder bemühen sich um den Erhalt der griechischen Kultur aus Kleinasien. Das hat folgenden historischen Hintergrund: Das fast drei Jahrtausende in Kleinasien, der heutigen West-Türkei, siedelnde griechische Volk wurde 1923 infolge nationalistischer Politik zwischen Griechenland und der Türkei gewaltsam aus seiner Heimat vertrieben. Geblieben sind den Menschen ihre Musik, Lieder, Tänze, Trachten und ein besonderer Dialekt. All das pflegt die 1988 gegründete Gruppe.

Auf die längste Tradition kann vermutlich das Tanzensemble „Freundschaft“ aus Cottbus zurückblicken. Denn es wurde schon 1956 gegründet. In ihren Tänzen stellen die Mitglieder den Menschen in seiner Arbeitswelt dar. Es geht aber auch um Brauchtum im Leben und Jahreskreis. Sorbische Volkstänze gehören fest ins Repertoire. Sie wurden nach authentischen Vorlagen für die Bühne bearbeitet. Das Ensemble tritt in Trachten auf. Es gastierte unter anderem in Griechenland, den Niederlanden und in den USA.

Die modernsten Töne produziert Madstep. Dahinter verbirgt sich der junge sorbische Saxofonist Daniel Matka. 2014 hat er im Duo angefangen, inzwischen gehört auch eine Sängerin zum Ensemble, das nun als Quartett erleben ist. Mit DJ-Unterstützung entstehen House- und Electro-Rhythmen.

www.folklorefestival-lausitz.de

