Vier Tage für neue Einsichten Die interkulturelle Woche soll ein ganz großer Wurf werden: mit hochkarätigen Referenten und Geschichten aus dem Leben.

Felix Kim (32) ist Organisator der Aktion, seit einem Jahr Mitarbeiter der Migrationsberatung der Diakonie und wohnt in Dresden. © privat

Herr Kim, Sie haben für die Diakonie für kommende Woche die Tage der Begegnung im Landkreis organisiert. Von welchen Ideen ließen Sie sich leiten?

In Großenhain gibt es diese interkulturelle Woche schon viele Jahre. Jetzt wollten wir im 25. Jahr der Diakonie dieses öffentliche Angebot mal zu einem großen Wurf machen. Vier Tage lang gibt es Veranstaltungen sowohl in Meißen und Riesa als auch in Großenhain. Eine möglichst breite Vielfalt sollte zu den Themen Migration, Religion, Integration angeboten werden. Ziel war, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Deshalb haben wir prominente Namen eingeladen und auf methodische Vielfalt gesetzt. Es sollte auf keinen Fall zu trocken werden.

Stellen Sie uns das Programm kurz vor.

Von Montag bis Donnerstag gibt es Vorträger, Weltabende, Filme, eine Kinderveranstaltung, ein internationales Café und sogar eine Tagung. Veranstaltungsorte sind in Großenhain die Orangerie in der Naundorfer Straße und das Infozentrum in der Marktgasse. In Meißen sind es die Stadtbibliothek, der Johannes-Stift, das Kaff und der Kirchsaal der Lutherkirche. In Riesa sind wir im Mehrgenerationenhaus Alleestraße bzw. in der Schlossremise Kirchstraße. Genaueres ist den Flyern zu entnehmen, die landkreisweit verteilt wurden.

Was sind aus Ihrer Sicht die interessantesten Veranstaltungen?

Vorab: Ich habe zahlreiche Wissenschaftler angeschrieben und erhielt auch Absagen. Aber gewinnen konnte ich Dr. Oliviero Angeli von der TU Dresden, der am Dienstagabend in der Orangerie Großenhain ab 17 Uhr Irrtümer der Einwanderungsdiskussion aufdeckt. Bereits am Montag ist 18 Uhr Dr. Sabine Eckelmann von „Eulefilm“ mit ihrer Filmdokumentation über Flüchtlinge in der Orangerie. Danach spricht der Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen Kirche in Sachsen Dr. Harald Lamprecht über die Widersprüche zwischen Christentum und Islam. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Professor em. Ulfrid Kleinert am Donnerstag um 19 Uhr in der Lutherkirche Meißen. Der Professor der evangelischen Hochschule Meißen ist gerade noch in Israel und wird ganz aktuell von seinen Erlebnissen berichten. Und er wird Anekdoten erzählen über irritierende Begegnungen zwischen den Kulturen. Dabei blickt er auch in die Geschichte zurück. Am Dienstag berichtet der Superintendent in Rente Andreas Stempel in Riesa über persönliche Begegnungen mit dem Islam.

Apropos Begegnungen: Sie erwähnten die Weltabende. Was muss man sich darunter vorstellen?

Die Weltabende sind eine kulturelle Vorstellung eines bestimmten Landes von Menschen aus diesen Staaten. Dazu gibt es Fotos und ein landestypisches Büfett. Wir bieten am Montag einen Weltabend Afghanistan in Meißen im Johannes-Stift. Am Mittwoch gibt es einen Weltabend Somalia an gleicher Stelle, und am Donnerstag einen zu Afghanistan in der Schlossremise Riesa. Beginn ist jeweils 18 Uhr.

Warum ist Ihnen die persönliche Erzählung von Menschen so wichtig?

Weil sie authentisch und unverfälscht ist. So haben wir am Dienstag im Kaff in Meißen die Dresdner Lebenskünstlerin Stefanie Feller zu Gast. Sie bietet einen Reisebericht: Iran per Anhalter. Da geht es um Gegensätze, zwischen denen beispielsweise moderne Iraner hin und hergerissen sind. Am Mittwochnachmittag haben wir den Dresdner Frank-Ole Haake in der Stadtbibliothek Meißen mit Märchen aus aller Welt. Nach den Silvesterereignissen von Köln haben wir uns gedacht, auch die Beziehung von Mann und Frau sollte in dieser Woche beleuchtet werden.

Sind alle Veranstaltungen öffentlich?

Ja, und außerdem eintrittsfrei. Allerdings richtet sich die Tagung „Integrationspotenzial im ländlichen Raum“ am Mittwochvormittag in der Schlossremise Riesa eher an Fachleute. Einladende ist hier Franziska Pohl, die Ausländerbeauftragte des Landkreises. Die Frage des Vormittags ist: Wie kann der ländliche Raum mehr als eine bloße Zwischenstation für Migranten sein?

Was erhoffen Sie sich von dieser Turbo-Woche?

Ich wünsche mir, dass die oft negativ besetzte Debatte um Flüchtlinge mit positiver Sicht und neuen Einsichten bereichert wird

Gespräch: Kathrin Krüger-Mlaouhia

