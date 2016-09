Vier Straßen im Sanierungsplan Vier Trassen in Bannewitz werden dieses Jahr noch saniert. Eine von ihnen ist ein Unfallschwerpunkt.

Die Entscheidung ist gefallen. Wie in den vergangenen Jahren plant die Bannewitzer Verwaltung Instandsetzungs-maßnahmen an ausgewählten Gemeindestraßen. Dazu gehören in diesem Jahr die Heinrich-Heine-Straße, die Gostritzer Straße sowie die Bruno-Philipp-Straße und die Rosentitzer Straße. Letztere sei gar ein Unfallschwerpunkt. „Unbedingt gemacht werden“ müssen aber auch die anderen Vorhaben dieser so genanten „Kleine Straßenbaumaßnahmen“. Die Gemeinderäte nickten die Pläne jüngst ab. Die Kosten wurden vom Bauamt erst auf rund 142 000 Euro geschätzt. Jetzt geht die Behörde von etwa 157 000 Euro aus.

Um das Budget nicht zu sprengen, wurde die ursprünglich geplanten Arbeiten auf der Straße Am Niedergarten zurückgestellt und vorerst von dieser Liste gestrichen. Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung übernimmt das Bauamt, so würden Planungskosten vermieden. Die Arbeiten sollen Mitte September beginnen und bis Ende Oktober enden. Bannewitz investiert 92 000 Euro an Fördermitteln dafür. (SZ/skl)

