Schwimmen Vier Sportstädter im Landeskader Riesaer SC-Sportler schwimmen mit der Landesspitze.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Gleich vier Riesaer Nachwuchsleistungssportler wurden für die Landesauswahl des Sächsischen Schwimmverbandes nominiert. Lea Marsch, Florian Winter, Michael Novacescu und Paula Geschke haben sich mit ihren Leistungen für den Landeskader qualifiziert und werden für Sachsen an überregionalen Schwimmwettkämpfen teilnehmen.

Die sechzehnjährige Riesaerin Lea Marsch gehört inzwischen bereits zu den Routiniers. Die international erfolgreiche Schwimmerin trainiert am Landesstützpunkt und besucht das Landesportgymnasium in Leipzig. Im Oktober wurde sie erneut in das sächsische Junior-Team 2016/2017 berufen. Die 17 besten Nachwuchsschwimmer des Freistaates gehören dieser Auswahl an.

Weitere drei Riesaer Schwimmtalente wurden für die nationalen Mannschaftswettbewerbe am ersten Adventswochenende nominiert. Der elfjährige Michael Novacescu startet in der Sächsischen Mannschaft für den Zehnländerkampf am 26. November in Berlin. In einer der größten Schwimmhallen Europas treten die neun- bis dreizehnjährigen Sportler aus Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gegeneinander an.

Florian Winter (12) und Paula Geschke (10) werden zeitgleich das Sachsen-Team beim 64. Süddeutschen Jugendländervergleich in Oberursel verstärken. Insgesamt gehen jeweils 16 zehn- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen für Sachsen an den Start. . Hier kämpft die Sachsenauswahl gegen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen um den Mannschaftssieg.(cg)

