Vier Senioren bei Unfall verletzt In Schirgiswalde kollidierten am Donnerstagnachmittag zwei Pkw. Der Frontalzusammenstoß hatte schlimme Folgen.

Ein Rettungshubschrauber brachte einen der verletzten Menschen ins Krankenhaus. © Uwe Soeder

Schirgiswalde. Vier Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Schirgiswalde teils schwer verletzt worden. Ein 84-Jähriger war mit seinem Skoda aus bislang noch ungeklärter Straße auf der Sohlander Straße in den Gegenverkehr geraten. Die 70-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Ford konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Unfallverursacher erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Fahrerin des Ford, ihre 64-jährige Beifahrerin und ein 77-jähriger Insasse wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (szo)

