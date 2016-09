Vier Schwerverletzte bei Unfall In Cotta prallte ein Opel in einer Kurve an einen Baum.

Rettungswagen aus Pirna, Heidenau und Stolpen waren zum Unfallort gekommen, um den Verletzten zu helfen. © Daniel Förster

Dohma. Vier Frauen aus Dresden wurden am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der S 173 zwischen Cotta und Berggießhübel schwer verletzt. Drei Angehörige einer Familie – Großmutter (59), Tochter (42) und Enkelin (18) sowie eine Freundin der Enkelin (19) waren laut Polizei mit einem Opel Omega in Richtung Berggießhübel unterwegs. Nach einer Linkskurve am Ortsausgang Cotta verlor die 42-jährige Fahrerin auf regennasser Straße die Kontrolle über das Auto. Das Auto prallte gegen einen Baum auf der rechten Straßenseite und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Bei dem Zusammenprall wurden zwei Insassen, u. a. die Fahrerin, im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Feuerwehrleute von der Hauptwache aus Pirna sowie aus Pirna-Neundorf, Berggießhübel und Cotta befreiten die beiden aus dem zerbeulten Opel und sicherten mit insgesamt 22 Kameraden die Unfallstelle ab. Mehrere Rettungswagen aus Pirna, Heidenau und sogar aus Stolpen, nebst dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst, eilten herbei. Ein Notarzt wurde sogar mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen.

Alle vier Pkw-Insassen erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte zwei der Verunglückten ins Klinikum Pirna. Die Fahrerin, die noch ansprechbar war und zuletzt von der Feuerwehr gerettet wurde, kam in die Uniklinik Dresden. Die 18-Jährige auf der Rückbank wurde nach Dresden-Friedrichstadt geflogen. Augenscheinlich waren die vier zu einem Freizeitausflug unterwegs. Während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme der Polizei war die Staatsstraße vier Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um. (df)

