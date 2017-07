Vier Schwerverletzte auf der B 101 Achtjähriges Mädchen muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der Passat überschlug sich.

Am heutigen Montagvormittag gegen 10.45 Uhr ereignete sich auf der B 101 bei Großenhain ein schwerer Verkehrsunfall. Am Abzweig nach Skaup wollte der Fahrer eines VW Golf (27) vermutlich nach links auf die B 101 auffahren. Dabei stieß er mit einem in Richtung Elsterwerda fahrenden VW Passat zusammen. Dieser wurde gegen einen entgegenkommenden Ford Mondeo geschleudert. Anschließend überschlug sich der Passat im Straßengraben.

Die 34-jährige Passatfahrerin sowie ein Mädchen (8) und ein Junge (11) in ihrem Fahrzeug sowie der Golffahrer erlitten schwere Verletzungen. Das achtjährige Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden.

