Handball Vier-Punkte-Spiel für HSG-Handballer Die Neudorf/Döbelner haben die Chance, im Abstiegskampf richtig vorzulegen. Dazu müssen sie gegen Angstgegner gewinnen.

Hoffen gegen Cunewalde auf ein erfolgreiches Spiel: Die Neudorf/Döbelner Ivo Doberenz (von links), Thomas Gräfe und Enrico Scheunert. © André Braun

Sachsenliga Männer

Drei Spieltage vor Saisonende müssen die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln (8./16:22) im Kampf um den Klassenerhalt richtig Meter machen und die bei Aufsteiger Riesa/Oschatz (10./13:25) verlorenen Zähler wettmachen, um nicht wieder in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden.

Gegner ist mit dem OHV Cunewalde (11./12:26) allerdings eine Mannschaft, die die ebenfalls noch jeden Punkt benötigt und die den Mittelsachsen überhaupt nicht liegt. Die Oberlausitzer haben sich in den vergangenen Spieljahren regelrecht zum Angstgegner der Neudorf/Döbelner entwickelt und konnten das Heimspiel in der Hinrunde auch für sich entscheiden. Aber ein HSG-Sieg gegen die Cunewalder ist schon viel zu lange her und so wird es Zeit, das in dieser wichtigen Partie zu ändern.

In dieser Begegnung geht es nicht um Schönheitspreise, sondern es sind vor allem starke Nerven, großer Kampfgeist und totale Einsatzbereitschaft über die volle Spielzeit gefragt. Wer da das bessere Konzept hat, wird als Sieger vom Spielfeld gehen. „Es wird ein schwieriges Spiel, aber für uns ist es die Möglichkeit, vieles klarzumachen. Von daher muss jeder motiviert sein, die Punkte holen zu wollen“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider, der allerdings auf Tobias Rudolph, Franz Schuster und Matthias Strehle verzichten muss. Zudem fällt für die nächsten Monate Gianluca Herrmann aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (6./18:20) empfängt den HC Leipzig III (3./26:12). Erneut spielen die Leipziger Nachwuchstalente eine sehr gute Saison und reisen als eine Spitzenmannschaft der Liga in der Döbelner Stadtsporthalle an. Die Zuschauer können sich dabei wieder auf filigrane Handballkost der HCL-Talente freuen. Für die Gastgeberinnen kommt es besonders darauf an, den Spielfluss der Gäste möglichst oft zu unterbinden und im Umkehrspiel die eigenen Vorzüge, die vor allem im körperlichen Bereich liegen, zum Tragen zu bringen. Im Hinspiel klappte das beim HSG-Sieg recht gut. Ob in heimischer Halle eine Wiederholung gelingt, erscheint aber nicht sicher. Der Tabellendritte besitzt durchaus eigene Chancen auf Punktgewinn. „Das Hinspiel haben wir mit viel, viel Kampf gewonnen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Wenn wir diesen erneut zeigen und uns das Glück hold ist, könnte uns das wieder gelingen.“ Verzichten muss der Verantwortliche auf Maria Ludwig und Sarah Eichhorn.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Beim Aufsteiger SV Niederau (8./18:20) erwartet den VfL Waldheim 54 (7./20:18) ein Spielpartner auf Augenhöhe. Die Niederauer spielen als Neuling recht munter in der Liga mit und haben sich – wie auch die Waldheimer – recht sorgenfrei im Tabellenmittelfeld angesiedelt. Es wird für den VfL darauf ankommen, hellwach und spielerisch in guter Form zu agieren, um den Gastgeber auf Distanz zu halten. Kann Waldheim an die Leistung aus dem Auswärtsspiel in Weinböhla anknüpfen, dann ist ein voller Erfolg möglich. Den streben aber auch mit berechtigter Hoffnung die Gastgeber an.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./20:18) gastiert beim Burgstädter HC (8./16:22). Nach zwei Niederlagen in Folge müssen die Zschopaustädterinnen wieder einmal gewinnen, um nicht weiter im Niemandsland der Tabelle zu verschwinden. Allerdings machen den Waldheimerinnen derzeit arge personelle Probleme zu schaffen, welche die vergangenen Ergebnisse etwas relativieren. Es kommt bei den Gästen darauf an, ob sie mit einer schlagkräftigen Mannschaft auflaufen können. Ist das möglich und kann die VfL-Sieben auch noch eine ordentliche Form abrufen, dann ist in Burgstädt ein Erfolgserlebnis greifbar. „Wir gewinnen, etwas anderes zählt nicht, auch weil alle Frauen an Bord sind“, sagte VfL-Trainer Manuel Kirpal dem Döbelner Anzeiger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Zur Generalprobe für das am 6. Mai in Zwenkau stattfindende Finale des Leipzig Pokals kommt es am Sonntag in der Döbelner Stadtsporthalle. Im Spitzenspiel stehen sich die HSG Neudorf/Döbeln II (3./25:13) und der VfL Waldheim 54 II (1./31:7) gegenüber. Die seit Monaten anhaltende Erfolgsserie der Waldheimer ist mehr als beeindruckend und der Tabellenführer kann in diesem Spiel bereits den Titelgewinn sichern, wenn er nicht verliert. Die HSG selbst besitzt keine Titelchance mehr, wird aber versuchen, die Hinspielniederlage zu korrigieren und dem VfL den vorzeitigen Triumph zu verwehren. Eine sicher sehr umkämpfte Begegnung ist zu erwarten, in der beide Kontrahenten Aussichten auf den vollen Erfolg anmelden werden. Am Ende wird das bessere Nervenkostüm über den Ausgang entscheiden.

Der SV Leisnig 90 (7./17:19) spielt in eigener Halle gegen die SG LVB Leipzig III (9./17:21). Beide Teams können recht unbelastet in dieses Spiel gehen, denn mit dem Abstieg haben sie nichts mehr zu tun. Der Aufsteiger aus der Bergstadt und der Verbandsligaabsteiger dürften spielerisch auf dem gleichen Niveau stehen. Es ist also mit einer recht ausgeglichenen Begegnung zu rechnen. Vor heimischer Kulisse kann der SVL die Leipziger mit einer guten Leistung bezwingen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./29:5) hat den Bornaer HV 09 (7./15:19) zu Gast. In der Vorwoche hat die HSG in Delitzsch wichtige Punkte liegengelassen. Soll die noch gering vorhandene Chance auf den Spitzenplatz erhalten bleiben, muss gegen den BHV gewonnen werden. Das sollte bei normaler Leistung auch möglich sein, auch wenn die Gäste nicht zu unterschätzen sind.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Im Spiel HSG Muldental (11./7:31) gegen HC Glauchau/Meerane II (5./20:18) treffen zwei Neulinge aufeinander. Während sich die Gäste eine Spielklasse höher sehr gut schlagen, sind die Roßweinerinnen bis auf ganz wenige Ausnahmen permanenter Punktelieferant und damit folgerichtige im tiefen Tabellenkeller. Die Gäste reisen als Favorit nach Roßwein und ein HC-Sieg wäre keine Überraschung. Den Muldentalerinnen ist aber zu gönnen, dass sie einen ordentlichen Auftritt hinbekommen und damit vielleicht doch einen Überraschungserfolg landen können.

Beim SV Chemie Zwickau (8./16:22) ist der VfL Waldheim 54 II (12./6:30) in klarer Außenseiterposition. Wie Muldental konnte auch Waldheim als Aufsteiger nur wenige Punkte sammeln und reist als Schlusslicht nach Zwickau. Der SV Chemie ist nun auch kein Überflieger, aber dennoch im gesicherten Mittelfeld platziert. Die neben spielerischen Defiziten auch noch mit personellen Problemen behafteten VfL-Frauen müssen sicher auch in diesem Spiel beide Punkte abgeben.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (5./8:8) hat den VfB Blau-Gelb 21 Flöha (7./2:18) zu Gast. Gegen den noch ohne Sieg anreisenden Tabellenletzten ist die HSG in heimischer Halle klarer Favorit. Die Muldentaler haben im Saisonverlauf den spielerisch stärkeren und insgesamt auch stabileren Eindruck hinterlassen und das wird letztendlich den Ausschlag für den HSG-Heimsieg geben. Alles andere erscheint gegenwärtig schwer vorstellbar.

zur Startseite