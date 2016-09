Vier Platzverweise in Radeberg Auf dem RSV-Sportplatz an der Schillerstraße wird den Fans ein farbenfrohes Spiel geboten.

© Uwe Soeder

Fußball. Der Radeberger SV kassierte am Sonnabend auf dem heimischen Sportplatz an der Schillerstraße gegen den SV Sachsenwerk eine eklatante 1:3 (0:3)-Pleite. Für den Stadtoberliga-Aufsteiger brachte dieser Erfolg die ersten Zähler am fünften Spieltag. Für RSV-Coach Markus Seidel war nach dem Abpfiff allerdings klar: „Das Schiedsrichterkollektiv hat eine gewaltige Aktie an dieser Niederlage.“

Gleich zweimal zeigte der Unparteiische in der ersten Halbzeit auf den Elfmeterpunkt. Zunächst wurde ein Foul von Lars Keller mit Strafstoß geahndet (25.), dann soll Torwart Lukas Kirsten den gegnerischen Spieler gefoult haben (41.). Der Keeper bekam zudem noch die Gelbe Karte, beschwerte sich und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Beide Elfer verwandelte Tim Arnhold mit gewohnter Kaltschnäuzigkeit.

„Vor den beiden Toren hatten die Gäste schon zwei Riesenchancen. Wenn wir da hinten liegen, ist es unsere eigene Schuld. Aber durch solche zweifelhafte Entscheidungen des Schiedsrichters hinten zu liegen, das ist wirklich bitter“, schimpfte Seidel noch lange nach Spielende. Mirko Möckel ging in der 40. Minute ins RSV-Tor und musste nur fünf Minuten später die endgültige Entscheidung zugunsten der Dresdner hinnehmen. Janos Römgens traf zum 3:0 für die Sachsenwerker.

In der 63. Minute kam bei den „Bierstädtern“ doch noch etwas Hoffnung auf. Tim Walter traf zum 1:3. Schon zehn Minuten später musste Felix Claus mit der Ampelkarte vom Feld. Die Stimmung wurde immer hitziger. Christian Richter ließ sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen und folgte Kirsten und Claus mit Gelb-Rot in die Kabine.

Damit war die Gebefreudigkeit des Schiedsrichters allerdings noch nicht gestillt. In der 87. Minute erwischte es Stephan Lücke von den Sachsenwerkern mit der Ampelkarte. „Einfach sinnlos“, konnte sich Seidel kaum beruhigen: „Klar haben wir Fehler gemacht, die zu den Elfmetern führten. Aber wenn der Schiedsrichter so viel Einfluss auf das Geschehen nimmt, ist es absolut unklar. Dabei war es doch eine faire Partie, auch vonseiten des Gegners.“ Coach Matthias Fischer vom SV Sachsenwerk meinte diplomatisch: „Sicher, die beiden Elfer kann man, muss man aber nicht geben. Doch wir hatten zuvor schon zwei klare Möglichkeiten. Radeberg hat sich zu sehr aufreiben lassen.“ (jj)

Radeberg: Kirsten - Günther (47. Zschaler), Keller,

Megayo, Gierich, Lehnert (61. Palme), Claus, Neumann

(40. Möckel), Richter, Hend. Schöne und Walter.

