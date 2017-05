Vier Personen verletzt Bei einem Unfall auf der Staatsstraße S 176 zwischen Liebstadt und Pirna geriet ein Golf ins Schleudern. Vier Personen werden dabei verletzt.

Der Golf IV geriet ins Schleudern.



Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags ausgelöst wurden.

Vier Personen werden bei einem Unfall am Sonntagabend verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines Golf IV war auf der S 176 zwischen Liebstadt und Pirna unterwegs, als er in Höhe des Nentmannsdorfer Steinbruchs ins Schleudern geriet und in einer Linkskurve gegen die Leitplanke prallte. Danach schleuderte er nach rechts und kam von der Straße abkam. Dabei wurden alle vier Insassen (Beifahrerin 17, Mitfahrer 18, Mitfahrerin 17) verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro. Es kam bis 19.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. (mf)

