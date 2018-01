Vier per Haftbefehl gesuchte Personen gestellt Die Bundespolizei erwischt bei Kontrollen auf der A 17 mehrere Kriminelle.

Pirna. Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel stellten am Dienstag und Mittwoch auf der A 17 insgesamt 22 Personen, die wegen verschiedenster Delikte durch in- und ausländische Behörden gesucht wurden. Darunter befanden sich auch vier Personen, nach denen per Haftbefehl gefahndet wurde, teilt die Behörde mit. Wegen Einschleusens von Ausländern war im Juni 2016 ein 30-jähriger Rumäne zu einer Geldstrafe von 1 908 Euro verurteilt worden. Bei der Kontrolle am Dienstag stellte sich heraus, dass der 30-Jährige diese Strafe bisher nicht beglichen hatte. Nur durch die schnelle Hilfe eines Bekannten, konnte er die nun anstehende 122-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden, da dieser die Strafe für ihn bezahlte.

Am Mittwoch musste ein 26-jähriger Rumäne für 20 Tage in Haft, da er wegen Betrug verurteilt worden war. Kurz darauf nahmen die Beamten einen 45-jährigen Rumänen fest, da dieser bereits im Jahr 2015 wegen Diebstahls verurteilt wurde. Auch er konnte nur durch die Hilfe eines Bekannten, die nun anstehende 135-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden, da dieser die noch offene Geldstrafe von 1 285 Euro für ihn bezahlte.

Wegen des dringenden Tatverdachts des Computerbetruges wurde ein 48-jähriger Tscheche gesucht, den die Beamten gegen Mittag festnahmen. Aufgrund des gegen ihn bestehenden Untersuchungshaftbefehls wurde der 48-Jährige nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden überstellt. (szo)

