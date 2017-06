Vier Orte im Dorfwettbewerb Schellerhau, Oberbärenburg, Oelsa und Birkwitz-Pratzschwitz wollen schönstes Dorf im Kreis werden.

Blick auf Schellerhau mit dem Hotel Stephanshöhe. © Egbert Kamprath

Jetzt ist es amtlich: Vier Orte werden den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beim zehnten Sächsischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vertreten. Bis Ende Mai haben sich aus Altenberg die beiden Ortsteile Oberbärenburg und Schellerhau, aus Rabenau der Ortsteil Oelsa und aus Pirna der Ortsteil Birkwitz-Pratzschwitz beim Landratsamt beworben.

„Die Orte haben nun noch etwas Zeit, um sich auf den Besuch der Jury vorzubereiten“, teilt Kreissprecherin Annette Hörichs mit. „Ernst wird es erst nach der Sommerpause.“ Die Jury schaut sich dabei Konzepte zur wirtschaftlichen Entwicklung, das soziale Engagement, Gebäude und landschaftliche Gestaltung der Orte an. Am Ende zählt der Gesamteindruck. Der Wettbewerb wird in drei Stufen durchgeführt: in den Landkreisen im Jahr 2017, auf Landesebene im Jahr 2018 und auf Bundesebene im Jahr 2019. Für die Sieger geht es jeweils um vierstellige Gewinne. (SZ)

