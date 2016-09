Vier neue Wolfsrudel in der Oberlausitz

Insgesamt 16 Wolfsrudel und -Paare leben in der Oberlausitz. © dpa

Rietschen. In der Oberlausitz gibt es gesichert vier neue Wolfsrudel. Sie haben ihr Revier in den Königshainer Bergen, um Biehain im Osten des Landkreises Görlitz, bei Cunewalde und bei Knappenrode.

Außerdem konnten die Experten des Institutes Lupus zwei Paare nachweisen, die sich ein festes Territorium gesucht haben. Und zwar bei Neustadt im Norden des Landkreises Bautzen und bei Bernsdorf. Das teilte Ilka Reinhard von Lupus am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Rietschen mit.

Ein weiteres Rudel lebt neuerdings in der Gohrischheide bei Zeithain, ein drittes Paar bei Raschütz im Landkreis Meißen, allerdings nahe der Oberlausitz. Insgesamt gibt es damit 16 Rudel und Paare, die in der Oberlausitz nachgewiesen werden konnten. In ganz Sachsen waren es 18 Rudel und Paare sowie ein Einzeltier in der Hohwaldregion.

Im Beobachtungszeitung 2014/2015 waren es zehn Rudel und ein Einzeltier gewesen. In acht Rudeln konnte für dieses Jahr bislang Nachwuchs nachgewiesen werden. Welpen kamen bei den Wolfsfamilien in Daubitz, Nochten, Biehain, Milkel, Knappenrode und Raschütz zu Welt. Bei den Tieren in Dauban und Neustadt konnte das Muttertier, die Fähe, mit Gesäuge entdeckt werden. Ilka Reinhard geht davon aus, dass die Zahl der Rudel in Sachsen zunehmen wird. Wann und wo sie sich niederlassen, könne man nicht vorhersagen. (ihg)

