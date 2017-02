Vier neue Sterne fürs Best Western Bautzens größtes Hotel frischt sein Dehoga-Gütesiegel auf. Bewegung gibt es auch im Haus und an der Fassade.

Best Western-Chef Holger Thieme (r.) erhält die neue Sterne-Plakette von Dehoga-Regional-Leiter Gerhard Schwabe (l.) und seinem Kollegen Axel Klein. © Uwe Soeder

In der fünften und sechste Etage des Bautzener Hotels Best Western haben gerade die Handwerker die Regie übernommen. Doch nicht nur über die Generalüberholung der Zimmer freut sich Hotelchef Holger Thieme. Sein Haus erhielt am Freitag erneut die Vier-Sterne-Plakette vom Geschäftsführer des Regionalverbands Dresden der Dehoga Sachsen, Gerhard Schwabe. „Für den Gast ist diese Zertifizierung sehr wichtig. Sterne sind ein Qualitätsversprechen“, sagt Holger Thieme.

Insgesamt nahmen die Prüfer vom Hotel- und Gaststättenverband 250 Kriterien unter die Lupe – von den Steckdosen in den Gästezimmern bis zu Kreationen auf dem Teller. Wer die Sterne behalten will, muss sich dieser Prozedur aller drei Jahre unterziehen. „Insgesamt vergeben wir in Sachsen für 320 Hotels Sterne, da sind Häuser mit einem Stern genauso wie mit 5plus dabei“, sagt Gerhard Schwabe.

Mit dem Vier-Sterne-Hotel schauen Holger Thieme und sein Team aus 60 Mitarbeitern auf ein erfolgreiches 2016 zurück. „Wir hatten eine Gesamtbelegung von 65 Prozent“, sagt der Hotelchef. In den 157 Betten haben Individualtouristen genauso übernachtet wie Gruppenreisende, Tagungsgäste, Geschäfts- und Durchreisende. Etwa 40 Prozent der Übernachtungen gehen auf Touristen zurück. Im Schnitt bleiben die Besucher 1,4 Tage . „Natürlich würden wir uns wünschen, dass sich die Aufenthaltsdauer verlängert, aber Bautzen ist auch nicht zu vergleichen mit Warnemünde oder Berlin“, sagt Holger Thieme. Um den Markt weiter auszuschöpfen, organisiert das Best Western im März bei der Tourismusmesse ITB in Berlin eine Informationsveranstaltung zu Bautzen und Umgebung für Reiseveranstalter.

Vier neue Azubis gesucht

Im März macht das Best Western auch in Bautzen Werbung in eigener Sache. Zum Tag der offenen Tür werden wieder die Azubis durchs Haus führen und bei Workshops von ihrer Arbeit erzählen. „Vier Lehrlinge beginnen im Ausbildungsjahr 2017/18. Gute Bewerber sind aber weiter herzlich willkommen. Hotellerie hat Zukunft, man muss es aber mit Leib und Seele machen“, sagt der 44-Jährige.

Veränderung bringen aber nicht nur die neuen Azubis. Die Eigentümergesellschaft hat beschlossen, die Fassade neu zu gestalten. „Derzeit wird an einem Farbkonzept gearbeitet, das zum Innenstadtbild passt. Im Laufe des Jahres werden wir dann das Gerüst aufbauen“, sagt Holger Thieme.

zur Startseite