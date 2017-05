Vier neue Spielplätze für Görlitz Neben der Südstadt, Ludwigsdorf und Ober-Neundorf profitiert auch eine Kita. Die hat fast zehn Jahre daran geplant.

zurück Bild 1 von 3 weiter Ein Riesenandrang herrschte am Donnerstag zur Eröffnung des Spielplatzes „Vogelhäuser in den Bäumen“ auf dem August-Bebel-Platz in der Südstadt. © nikolaischmidt.de Ein Riesenandrang herrschte am Donnerstag zur Eröffnung des Spielplatzes „Vogelhäuser in den Bäumen“ auf dem August-Bebel-Platz in der Südstadt.

Dieses Klettergerüst gehört zu den Attraktionen auf dem vorige Woche eröffneten neuen Spielplatz „Ein Riesenkürbis zum Klettern“ in Ober-Neundorf.

Vorige Woche konnten die Kinder in Ludwigsdorf ihren neuen Spielplatz „Ein Kürbis im Baum“ in Besitz nehmen.

Görlitz. Am liebsten hätten am Donnerstagvormittag alle Kinder der Kita „Apfelbäumchen“ der evangelischen Innenstadtgemeinde auf der Jakobstraße 24 das Band durchgeschnitten. Zwei Monate lang konnten sie das Baugeschehen beobachten, jetzt endlich ist der neue Spielplatz im Hinterhof fertig – und die Kinder mächtig gespannt. Das Los entschied für die kleine Antonina. Und kaum hatte sie ihre Aufgabe erledigt, stürmten sie die neue Anlage „Reise übers Land“, die bei den „Stadthäusern“ beginnt und am Brunnen noch lange nicht zu Ende ist. Zu verdanken haben die Kinder ihren 90 000 Euro teuren Spielplatz dem beharrlichen Planen, Geldsammeln und Dranbleiben von Kita-Leitung, Mitarbeitern und Eltern. „Wir haben 2008/2009 mit der Planung begonnen“, sagt Beatrix Bienert, die Leiterin der Kitas der evangelischen Innenstadtgemeinde. Das Schwierigste war die Finanzierung. Am Ende übernahm der Landkreis 80 Prozent der Kosten, die Stadt beteiligte sich und ihren Eigenanteil brachte die Kita über private Spenden auf.

Einer der wichtigsten Leute hinter dem Bau war Christian Freudrich, der im Bauausschuss der Innenstadtgemeinde mitwirkt. Seine beiden älteren Söhne besuchten zudem diese Kita. „Bei den freiraumplanerischen Themen bringe ich mich ehrenamtlich ein“, sagt er. Seine Kenntnisse dabei hat er auch aus seinem Beruf: Bei der Stadtverwaltung ist er unter anderem für die städtischen Spielplätze zuständig. Und in dieser Funktion konnte er sich in den vergangenen Tagen auch über drei städtische Spielplatzeröffnungen freuen: Vorige Woche in Ludwigsdorf und Ober-Neundorf und am gestrigen Donnerstag am August-Bebel-Platz in der Südstadt. Während die ländlichen Plätze die Kürbis-Idee aufgreifen, mit der Ludwigsdorf ohnehin seit Jahren erfolgreich von sich reden macht, heißt der Südstadt-Spielplatz „Vogelhäuser in den Bäumen“. Er nutzt die Struktur des gründerzeitlichen Platzes und des alten Baumbestandes. Die Spielplatzbauer haben kompakt wirkende Vogelhäuser auf langen Stützenkonstruktionen in unterschiedlichen Höhen in die Ebene der Baumkronen installiert. Abwechslungsreiche und spannende Wege verbinden die Häuser. Zugänge gibt es über mehrere Rampen, eine Brücke, eine Vogelleiter und eine hohe Kletterwand. Eine lange Kastenrutsche und eine Rutschstange bieten rasante Abstiegsmöglichkeiten. Unter den Vogelhäusern finden die Kinder Ruhezonen zum Verweilen.

Bei allen drei städtischen Spielplätzen durften die jeweils ortsansässigen Kinder bei der Planung mitmachen, vor allem ihre Ideen einbringen. Vieles davon wurde tatsächlich verwirklicht. Nur beim August-Bebel-Platz reichte das Geld vorerst noch nicht aus, um alles umzusetzen. Für das große Karussell haben die Spielplatzbauer einen halbkreisförmigen Platz freigelassen. Auch die geplante Formhecke und die lange Sitzbank kommen erst später.

