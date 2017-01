Vier neue Duschen für 100 000 Euro Im Sportlerheim Ehrenberg sackt der Fußboden ab. Die Gemeinde bemüht sich um Fördergeld. Die Sanierung ist teurer als gedacht.

Die Duschen im Sportlerheim an der Lochmühlenstraße in Ehrenberg sind laut Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) kein schöner Anblick: „Die Fußböden sacken ab, die Fliesen sind gerissen“, sagte sie. Das liegt am Untergrund. „Er ist schwammig. Wir vermuten, dass eventuell eine Wasserleitung undicht ist“, sagte sie. Alle vier Duschräume seien betroffen. Sie nimmt an, dass bei den Duscheinläufen die Dichtungen fehlen, sodass auch darüber Wasser in den Untergrund eingedrungen ist. „Wir haben es jetzt nach 16 Jahren gemerkt“, erklärte die Rathauschefin.

Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Deshalb hat sich die Kommune um Geld aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“ beworben. Wolfgang Hein, Kämmerer der Gemeinde Kriebstein, sagte am Dienstag auf DA-Nachfrage: „Wir haben einen entsprechenden Fördermittelantrag gestellt.“ Die Gemeinde hatte mit Baukosten in Höhe von 60 000 Euro kalkuliert und diese Summe in dem Antrag angegeben. Das entspräche 15 000 Euro je Dusche. „Ein Planer hat sich das angeschaut und gesagt, es ist mit 25 000 Euro pro Duscheinheit zu rechnen“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler. Das sei natürlich eine Menge Geld. „Deshalb überlegen wir jetzt, ob vier Duschräume wirklich notwendig sind, oder ob man eventuell baulich etwas verändern kann, um die Kosten zu reduzieren“, ergänzte sie.

Freistaat übernimmt Teil der Kosten

Sowohl sie als auch Kämmerer Wolfgang Hein hoffen, dass der Antrag genehmigt wird. „Der Fördersatz liegt bei 75 Prozent“, sagte Hein. Unter dem Strich würde also auf die Gemeinde, ausgehend von den beantragten 60 000 Euro, ein Eigenanteil von immer noch 15 000 Euro zukommen.

Das Finanzpaket „Brücken in die Zukunft“ hatte der Sächsische Landtag Ende Februar des vergangenen Jahres verabschiedet. Es gibt zwei verschiedene Budgets: Sachsen und Bund. „Wir haben Geld aus dem Landesbudget beantragt“, sagte Wolfgang Hein. Mit diesem Geld können unter anderem Investitionen in Sportstätten, aber auch in den Straßenbau sowie in den Bau von Schulen und Kindertagesstätten getätigt werden. Stichtag zum Beantragen der Projekte aus diesem Fördertopf ist der 28. Februar, sagte er.

zur Startseite