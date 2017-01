Vier mutige junge Männer Am Holocaust-Gedenktag gibt es viele Veranstaltungen. Die in Heidenau ist besonders.

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus war die Kapelle auf dem Nord-Friedhof in Heidenau gut gefüllt. © Archivfoto: Marko Förster

Vier Porträts in Schwarz-Weiß, zwei Leuchter mit jeweils fünf Kerzen, zwei Vasen mit weißen Rosen – und alles ist gesagt. Die Bilder zeigen vier Männer, die sterben mussten, weil sie für die Weiße Rose standen. Die Gruppe um die Geschwister Sophie und Hans Scholl verteilte Flugblätter gegen den Krieg, gegen den Faschismus. Die diesjährige Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus widmete sich den weniger bekannten vier Männern.

Heidenau setzte damit am Freitag in der Kapelle auf dem Nord-Friedhof eine 2001 begonnene Tradition fort, die, obwohl kaum vorstellbar, von Jahr zu Jahr an Qualität gewinnt. Christen und Katholiken, Gläubige und Atheisten, Frauen und Männer, Junge und Alte gestalten sie gemeinsam. Sie stellen jedes Jahr abwechselnd weltliche und kirchliche Persönlichkeiten vor, die sich den Nazis entgegen stellten.

Diesmal gaben sie den Namen Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber ein Gesicht. Jedem wird ein Zitat vorangestellt. Dramaturgisch gut gelöst werden die wichtigsten Lebensdaten abwechselnd von verschiedenen Personen gelesen. Sieben Gymnasiasten mit ihrem Chorleiter Max Röber singen unter anderem ein russisches Wiegenlied, das sie extra für diese Veranstaltung einstudiert haben. Voriges Jahr hatten die Gymnasiasten erstmals teilgenommen. „Diesmal war das schon selbstverständlich“, sagt Christa Ulrich, die zu den Veranstaltern gehört. „Diese schönen Stimmen, gereift in Ausdruck und Aussage. Sie zu hören, zu erleben, war einfach ergreifend und ging ans Herz“, sagt sie und dankt dem Doppelquartett. Wäre es eine andere Veranstaltung gewesen, hätte es viel Applaus gegeben.

Es war auch diesmal eine emotionale Veranstaltung, die dennoch nichts mit dem „Postfaktisch“ zu tun hat, das auf Emotionen statt Fakten setzt, das Tatsachen ignoriert und Lügen akzeptiert, wie Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) in seiner kurzen Rede sagt. Rechts und links hinter ihm die Porträts der vier Männer. Einer das Gesicht auf die Hand stützend, der andere etwas keck von der Seite fotografiert, der nächste lachend, nur der Vierte in der Reihe ist frontal aufgenommen und etwas ernst. Junge Männer, die mutig waren und dafür starben. Mancher fragt sich, wie mutig er gewesen wäre.

Ein würdiges Gedenken

Die Kapelle am Freitagabend auf dem Nord-Friedhof war sehr gut gefüllt. Wieder fehlten jedoch junge Leute. Dafür waren auch Pirnaer und Dresdner gekommen. Günter Tischendorf aus Pirna schon das dritte Mal. „Es ist ein überaus würdiges und authentisches Gedenken“, sagt er. „Besonders bemerkenswert auch, wie dabei Menschen verschiedener Weltanschauung, einschließlich der Pfarrerschaft, gemeinsam für Menschenwürde, Humanismus und Zivilcourage und gegen faschistische Verbrechen auftreten.“ Die singenden Gymnasiasten geben uns das Gefühl, dass diese Welt noch nicht verloren ist, sagt der Pirnaer. Eine 45-jährige Heidenauerin nahm zum ersten Mal teil. Sie war so angetan, dass sie nächstes Jahr ihre Geburtstagsfeier verschieben wird, nur um am 27. Januar wieder dabei sein zu können.

Im zum Abschluss mehrstimmig gesungenen „Die Gedanken sind frei“ meint man, die zu hören, um die es an diesem Tag geht. Es klingt wie eine Mahnung, ein Aufruf. „Wir sind ihnen tiefen Respekt schuldig“, sagt Heidenaus katholischer Pfarrer Peter Opitz. Mit weißen Rosen und praktischer Zivilcourage – und für ein paar Minuten schweigend auf dem Weg von der Kapelle zum Denkmal auf dem Friedhof. Die Blumen sind schnell erfroren, doch die Weiße Rose bleibt.

