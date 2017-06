Vier Mountainbikes in Bad Muskau gestohlen Einbrecher nehmen zwölf Standluftpumpen mit.

Symbolfoto © dpa

Bad Muskau. Unbekannte haben am Mittwochabend die Schaufensterscheibe eines Geschäftes auf der Clara-Zetkin-Straße in Bad Muskau eingeschlagen. Sie entwendeten vier Mountainbikes und zwölf Standluftpumpen im Gesamtwert von 3 400 Euro. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagvormittag mit.

Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (szo)

