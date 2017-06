Vier Menschen schwer verletzt

Munition auf Toilette gefunden Ohorn. Weil er auf einer Toilette am Autobahnrastplatz bei Ohorn Munition entdeckt hatte, rief ein Mann am Sonntag die Polizei. Eine Streife stellte die 50 Patronen des Kalibers 357 Magnum sicher. Ihre Herkunft ist unbekannt.

Mädchen belästigt Bautzen. Eine Mutter informierte am Sonntag die Polizei in Bautzen darüber, dass ihre elfjährige Tochter im Bereich der Schilleranlagen kurz zuvor aus einer Gruppe junger Männer heraus belästigt worden war. Mit dem Mädchen im Streifenwagen suchten die Beamten den Park sowie den angrenzenden Stadtwall ab und trafen eine Gruppe junger Männer unterschiedlicher Nationalitäten. Die Beamten nahmen deren Personalien auf. Noch offen ist, wer das Kind belästigt hatte.

Ermittlung nach Angriff Schmölln. Zu einem sexuellen Übergriff ermittelt die Polizei in Schmölln. Eine 16-Jährige hatte angegeben, dass sie in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zwischen dem Schmöllner Bad und Neuschmölln von einem Mann zu Boden gerissen worden sei. Der Unbekannte habe in die Hose des Mädchen gefasst und dann angesichts der Gegenwehr der Jugendlichen die Flucht ergriffen.

Bei Unfall verletzt Burkau. Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A 4 bei Burkau leicht verletzt. Er saß in einem VW, dessen Fahrer gegen die Mittelleitplanke geprallt und an einem Wildschutzzaun gelandet war. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7 000.

Geld und Werkzeug gestohlen Ohorn. In der Nacht zu Sonntag haben Diebe an der Bretniger Straße in Ohorn einen parkenden Skoda aufgebrochen. Aus dem Superb stahlen sie nach Angaben des Eigentümers einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Werkzeuge und Maschinen. Den Gesamtschaden bezifferte er mit rund 6 500 Euro.