Vier Menschen im Krankenhaus In einem Haus am Markt in Leisnig brannte es in einer Küche.

Feuerwehreinsatz in Leisnig: In einem Haus am Markt trat Qualm aus der Wohnung. Auf dem Küchenherd brannte etwas. Was genau, konnte nicht geklärt werden. © André Braun Feuerwehreinsatz in Leisnig: In einem Haus am Markt trat Qualm aus der Wohnung. Auf dem Küchenherd brannte etwas. Was genau, konnte nicht geklärt werden.

Vier Personen Personen – davon zwei Kinder – wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der Markt war während des Einsatzes gesperrt.

Die Mittagsruhe war für viele Leisniger am Sonntag nach 13 Uhr zu Ende. In der Stadt heulten die Sirenen, die Feuerwehr rückte aus. Am Markt qualmte es aus einer Wohnung. Wie sich herausstellte, war im Haus Chemnitzer Straße/Ecke Turnerstraße auf einem Küchenherd etwas in Brand geraten – was genau, das konnte noch nicht geklärt werden.

Vier Personen, davon zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Leisnig gebracht. Die Feuerwehr Leisnig war mit fünf Fahrzeugen, die Feuerwehr Brösen mit einem Fahrzeug vor Ort. Insgesamt waren etwa 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Markt war während des Einsatzes gesperrt.

