Vier Menschen bei Unfall verletzt Zwischen Lückendorf und Zittau hat sich am Mittwochabend ein VW Polo überschlagen. Alle vier Insassen wurden verletzt, der Fahrer schwer.

Kurz vor der sogenannten Haarnadelkurve auf der S 132 ist Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. © xcitepress

Lückendorf/Zittau. Ein VW Polo ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Staatsstraße 132 von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion mitteilt, war das Auto von Lückendorf in Richtung Zittau unterwegs. „Kurz vor der sogenannten Haarnadelkurve ist der Wagen nach rechts von der Straße abgekommen, in einen Erdwall gefahren und hat sich überschlagen.“

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der schwer verletzte 18-jährige Fahrer musste im Krankenhaus bleiben. Die drei weiteren leicht Verletzten, eine 16-Jährige sowie eine 18- und ein 20-Jähriger, konnten das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen.

An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der etwa 2 000 Euro beträgt. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. (szo/dab)

zur Startseite