Gewichtheben Vier Medaillen für Riesaer AC Beim vierten Durchgang um den sächsischen Schülerpokal schafft Vicky Schlittig in der weiblichen C-Jugend neue Bestleistungen und nähert sich der EM-Norm.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Wettkampfserie für den sächsischen Gewichthebernachwuchs, der Schülerpokal 2017, biegt auf die Zielgerade ein – vierter und damit vorletzter Durchgang am Wochenende in der traditionsreichen Chemnitzer Gewichtheberhalle. Zugleich wurden bei diesem Durchgang auch die Sachsenmeisterschaften des Jahres 2017 durchgeführt.

Der „Wettkampfmix“ aus gehobener Last und deren technischer Bewertung wurde diesmal durch die Athletikdisziplinen Schlussdreisprung, Kugelschocken, Pendellauf und Anristen ergänzt. In vielen Wertungskategorien ging es „spitz auf Knopf“ zu, mehrere RAC-Nachwuchsheber kämpften um die Podestplätze mit.

Robby Schlittig hat die Nase vorn

Beste Riesaerin war einmal mehr Vicky Schlittig. Die Sportschülerin zeigte jeweils neue Bestleistungen mit 65 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen, was jeweils neue Sachsenrekorde waren. Lediglich fünf Kilogramm fehlen ihr jetzt noch für die Norm, die der Bundesverband Deutscher Gewichtheber für die Teilnahme an der Jugend-Europameisterschaft gesetzt hat – Platz eins an diesem Tag in der weiblichen C-Jugend für Vicky. Genau so knapp, wie sich Vicky gegen ihre Chemnitzer Konkurrentin behaupten konnte, gelang das ihrem Bruder Robby, der den Sieg in der Kategorie männlich 2006 erringen konnte.

Das sehr erfolgreiche Abschneiden des RAC-Nachwuchses wurde an diesem Tag durch die Bronzemedaillen von Hanna Thieme (weibliche D-Jugend) und Artur Nizamov (männlich 2005) untermauert. Zudem kamen zwei vierte Plätze für Joyce Grabinski (weibliche E-Jugend) und Steven Behschnitt (männlich 2004) auf das Konto. Auch die Plätze sechs für Pauline Buchholz in der weiblichen C-Jugend, Rang sieben für Joey Schlittig in der männlichen E-Jugend sowie der achte Platz für Vincent Hanitzsch (männlich 2004) konnten sich sehen lassen. Fast noch erfreulicher war der zweite Platz in der Mannschaftswertung hinter den weit vorn liegenden Chemnitzern. Ein toller Beleg für die gut funktionierende Nachwuchsarbeit im RAC. (Thau)

