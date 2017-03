Vier Männer und drei Feten Oppachs Sommerfest hat eine Zukunft. Eine Gruppe junger Leute übernimmt die Organisation. Sie planen noch mehr.

Auch die Wildecker Herzbuben kommen

Wie Fans der Wildecker Herzbuben sehen die vier Oppacher nicht gerade aus. Sie sind zwischen Ende 20 und Anfang 30 und haben letztes Jahr gemeinsam ein Open-Air-Fest mit DJs und elektronischer Musik organisiert. Trotzdem freuen sie sich jetzt auf einen Auftritt des Volksmusikduos. Denn der wird in Oppach stattfinden – dafür haben die vier selbst gesorgt. „Wir wollen ja für alle Altersgruppen etwas bieten. Und die Wildecker Herzbuben kennt jeder. Sie ziehen Publikum“, sagen sie.

Die vier – das sind Winfried Haase, Rico Block, Matthias Hölzel und Daniel Weber aus Oppach. Gemeinsam haben sie Ende 2015 die Schallelectronics GbR gegründet, mit dem Ziel, das Sommerfest im Ort zu erhalten. Dafür waren in den vergangenen Jahren unter der Schirmherrschaft der Gemeinde verschiedene Konzepte ausprobiert worden. Die Finanzierung wurde zunehmend schwierig. Der Erhalt des Festes ist gelungen, wie der Erfolg des Vorjahres zeigte.

Sie übernahmen einen Abend an dem Festwochenende und stellten eine DJ-Fete auf die Beine. Danach stand die Frage: Wie geht es weiter? „Unser ursprüngliches Ansinnen war es ja, das Fest zu erhalten. Und es gibt doch nichts besseres, wenn die Leute hinterher sagen: Gut war’s, macht es doch wieder“, sagt Winfried Haase. Also machen sie es wieder. Und noch mehr. Denn nun hat die Gemeinde ihnen sogar die Organisation des gesamten Festes übertragen.

Es sei einfacher, wenn alles aus einer Hand kommt, schätzt Winfried Haase ein. Doch er betont: „Wir arbeiten gut mit der Gemeinde zusammen.“ Für das zweite Juniwochenende gilt es jetzt also für die vier Oppacher, nicht nur einen, sondern gleich drei Festtage im Oppacher Freibad zu gestalten.

Aufgrund des Erfolgs im Vorjahr wollen die Männer aber noch mehr organisieren und haben für dieses Jahr weitere Veranstaltungen im Plan. Am 8. April steht ein Jugend-Event im Oppacher Haus des Gastes an unter dem Titel „Nachtaktiv“. House und Hip-Hop wird aufgelegt. Am 9. Dezember heißt es dann „Weihnachten mit Frank Schöbel“ im Ebersbacher OKV. Im Vorprogramm wird der Schulchor „Kommando Ohrwurm“ der Pestalozzi-Oberschule auftreten. „Für das Weihnachtskonzert haben wir schon Anfragen bis aus Leipzig“, erzählt Winfried Haase.

Er sieht das vor allem als eine Geschenkidee, die Leute das ganze Jahr über nutzen können. Insgesamt stehen so in diesem Jahr drei Veranstaltungen auf dem Plan der GbR. „Das ist schon ein Kraftakt“, so Haase. Künftig sollen es sogar vier bis fünf jährlich werden. „Weil es uns Spaß macht“, sagt der Oppacher – und spricht damit auch für seine Mitstreiter.

Sie beginnen Freitag, am 9. Juni, mit einem Abend voller Partymusik mit der international bekannten Showband „Biba und die Butzemänner“. Sonnabend soll dann wieder das Taktgefühl Open Air steigen, eine Party mit angesagten DJs. Gleichzeitig soll es auf einer zweiten Tanzfläche eine Ü-30-Party geben mit Schlager und Tanzmusik. „Es ist uns wichtig, für alle Altersgruppen und Geschmäcker etwas anzubieten“, sagt Winfried Haase.

Das alles organisieren er und die anderen Mitstreiter mit der eigens gegründeten GbR in ihrer Freizeit, alle sind anderweitig berufstätig. „Die GbR-Gründung war die unkomplizierteste Lösung“, sagt Winfried Haase. „Jeder hat das gleiche Aber: Es ist eben auch ein Risiko für jeden von uns.“ Der organisatorische Aufwand ist groß, schildert Haase. So muss unter anderem für die Sicherheit der Gäste, für Verpflegung und Stände gesorgt werden, Barpersonal und Leute für den Einlass müssen her. Deshalb geht es nicht ohne Unterstützung.

Die kommt von den örtlichen Vereinen, von Firmen und Privatleuten aus dem Ort. Manche helfen finanziell, andere mit Sachleistungen. „Etwa mit Material oder Transporten“, nennt Winfried Haase Beispiele. Das Konzept für das diesjährige Fest haben die Männer von Schallelectronics schon den örtlichen Vereinen vorgestellt. „Sie können und sollen natürlich weiterhin mitmachen und auch davon profitieren“, betont Winfried Haase.

Die Schalleletronicer wollen so auch den Charakter des Dorffestes erhalten. Der ganze Ort soll auch in Zukunft beim Sommerfest mitmachen. So werden zum traditionellen Familientag am Sonntag, dem 11. Juni, auch wieder die örtliche Grundschule und die Kita ein Programm gestalten. Und dann stehen für diesen Tag auch noch die Wildecker Herzbuben auf dem Programm. „Sie waren noch nie hier in der Gegend, haben sie uns am Telefon gesagt“, erzählt Winfried Haase.

Auch deshalb freut er sich, dass es nun geklappt hat, das bekannte Duo nach Oppach zu holen. Karten für die beiden Herzbuben und die anderen Veranstaltungstage gibt es zunächst nur über ein Crowdfunding-Projekt im Internet, das Volksbank und Sächsische Zeitung unterstützen. Dort können Nutzer für das Projekt einen Unterstützungsbetrag einzahlen. Als Dank erhalten sie reduzierte Tickets für das ganze Festwochenende.

Für jeden Unterstützer gibt die Volksbank Löbau-Zittau außerdem einen Zuschuss. Auf diese Weise wird Geld gesammelt für Projekte, von denen viele einen Nutzen haben. Später werden dann auch Vorverkaufsstellen Karten anbieten und der Ticketkauf wird über die Internetseite möglich sein.

