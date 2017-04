Vier lange Ohren und vier Räder Am Ostersonntag kommen die Geschenkebringer mit dem gelben Trabi. Sie hören auf die Namen Tom und Martin.

Auch in diesem Jahr werden in Bauda, Wildenhain, Walda und Kleinthiemig die Osterhasen erwartet. Die kommen nicht ganz einfach dahergehoppelt, sondern haben sich erstaunlicherweise motorisiert.

Mit kleinen Geschenken für die Kinder in ihren Körben und ihrem gelben Trabi werden die Langohren zu folgenden Zeiten an folgenden Orten erwartet: um 10 Uhr in Bauda am Spielplatz, bei Regen am Parkplatz, um 10.30 Uhr in Wildenhain am Gasthof, 11 Uhr in Walda am Brunnen, 11.30 Uhr in Kleinthiemig: auf dem Dorfplatz.

Sven Mehnert vom Ortschaftsrat dankt vorab besonders dem Renault Autohaus Klück aus Großenhain für die Bereitstellung des Autos, den beiden fahrenden Osterhasen Tom Wallberg und Martin Hertner mit ihren aufwendigen Verkleidungen und natürlich allen Spendern, die diese Aktion möglich machen. (SZ)

