Vier Kilo Koks in den Koffern

Dieses Kokain präsentierter ein Zollbeamter in Deutschland, doch der Fund seines Kollegen in Australien dürfte ähnlich aussehen. © dpa

Ein deutsches Paar ist am Flughafen von Sydney wegen Drogenschmuggels festgenommen worden. Bei der Einreise nach Australien fanden Kontrolleure am Samstagabend im Gepäck der beiden Passagiere vier Kilogramm Kokain, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 37 Jahre alte Mann und seine 49 Jahre alte Begleiterin kamen aus Düsseldorf. Der Flieger legte noch einen Zwischenstopp in Dubai ein. Die Beamten fanden das Kokain versteckt im Futter der Koffer. (dpa)

