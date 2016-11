Vier Jahre im Lager Heinz Gebauer geriet kurz vor Kriegsende in Gefangenschaft – und bricht trotzdem eine Lanze für Russland.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Lager, in dem er die ersten zwei Jahre als Gefangener verbrachte, hat Heinz Gebauer aus dem Gedächtnis gemalt. Das Passfoto zeigt ihn im Alter von 17 Jahren. Im Hintergrund hat Gebauer eins der Flugzeuge gemalt, das im Krieg im Einsatz war. © Sebastian Schultz Das Lager, in dem er die ersten zwei Jahre als Gefangener verbrachte, hat Heinz Gebauer aus dem Gedächtnis gemalt. Das Passfoto zeigt ihn im Alter von 17 Jahren. Im Hintergrund hat Gebauer eins der Flugzeuge gemalt, das im Krieg im Einsatz war.

Das Passfoto zeigt Heinz Gebauer im Alter von 17 Jahren.

Wenn er einmal anfängt zu erzählen, dann sprudelt es regelrecht heraus aus Heinz Gebauer. Auf einem Zettel hat der Canitzer sich Stichpunkte notiert, damit er möglichst nichts vergisst: sechs Jahre auf einer A4-Seite, überschrieben mit den Worten „Meine Kriegserlebnisse“.

Heinz Gebauer ist noch ein zwölfjähriger Junge, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Fünf Jahre später, im November 1944, wird er selbst eingezogen. „Bei der ersten Musterung war ich zurückgestellt worden“, sagt Gebauer. „Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.“ Sein älterer Bruder ist kurz zuvor in Nordfrankreich gefallen. Im Januar 1945 kommt Gebauer an die Ostfront – und gerät drei Monate später in Gefangenschaft.

Den jungen Soldaten beschleicht zunächst ein mulmiges Gefühl. Er weiß, wie die sowjetischen Kriegsgefangenen im Zeithainer Lager behandelt wurden, erwartet das Schlimmste. „Es hieß oft: Die letzte Kugel für mich.“ Er könne sich vorstellen, dass viele Soldaten diesem Aufruf folgten, um nicht in Kriegsgefangenschaft zu enden. Was ihm dann tatsächlich passiert, das überrascht den jungen Heinz Gebauer. Zunächst kommt er mit anderen Gefangenen in ein Sammellager bei Spremberg, anschließend folgt ein tagelanger Fußmarsch durch Polen. Von Sagern geht es weiter per Zug, bis die Gefangenen bei Vladimir hinter Moskau ankommen. Aus dem Gedächtnis hat er viele Jahre später gemalt, wie es dort aussah. „Es muss wohl eine ehemalige Reitschule gewesen sein“, sagt er über den runden Holzbau, der auf dem Bild zu sehen ist. Im Juni 1945 ist das Lager noch nicht fertig, die Gefangenen helfen beim Aufbau. Vier Kompanien seien in Vladimir untergebracht gewesen, knapp 600 Gefangene. „Aber nicht nur Deutsche, sondern auch einige Rumänen“, erzählt Gebauer.

Der Tagesablauf ist fest durchgetaktet. „Um 6 Uhr früh wurden wir durch Radio Moskau geweckt, mit Nationalhymne und Nachrichten.“ Die Verpflegung habe von Anfang an funktioniert. „Man hat zum Beispiel als es kalt wurde alles getan, um uns Decken zu beschaffen.“ Im Winter bekommen die Gefangenen dicke Kleidung, um trotz der Eiseskälte – Gebauer spricht von bis zu 40 Grad minus – draußen arbeiten zu können. „Im November haben wir fürs Lager mit der Brechstange Kartoffeln geerntet.“ Dreimal am Tag bekommen die Gefangenen einen Viertelliter Suppe, mittags fällt die Speise etwas dicker aus. Was eintönig klingen mag, sei insgesamt relativ abwechslungsreich gewesen, sagt Heinz Gebauer heute. Tagsüber muss Gebauer gemeinsam mit anderen Gefangenen zum Arbeiten ausrücken. „Wir haben die Fundamente für Holzhäuser ausgehoben.“ Als er später für ein russisches Paar den Ofen streicht, gibt ihm die Frau noch eine Extra-Portion Mittagessen. Eine Anekdote, die ihn heute noch beeindruckt. „Die hatten ja am Ende auch nichts.“ Später ist Heinz Gebauer unter anderem in einem nahe gelegenen Sägewerk und bei Verladearbeiten am Bahnhof Vladimir im Einsatz.

Auch Hygiene und ärztliche Versorgung seien gut gewesen. So habe man sich schon früh darum gekümmert, Läuse zu bekämpfen. Auch Schutzimpfungen habe es gegeben, etwa gegen Typhus. Trotzdem erkrankt Heinz Gebauer 1947 an Malaria. „Danach war ich noch geschwächt und wurde in ein anderes Lager verlegt. Dort konnte ich eine ruhige Kugel schieben“, sagt er. Gebauer hilft in einer Bäckerei aus, die nicht nur die Gefangenen versorgt, sondern auch das benachbarte Dorf. 1947 ist auch das Jahr, in dem er seine erste Postkarte in die Heimat schreiben darf. „Bis dahin galt ich anderthalb Jahre lang als vermisst.“ Im Jahr darauf zieht er erneut um, diesmal nach Moskau, als Teil einer Malerbrigade.

Der Tod findet in Gebauers Erzählungen nur am Rande statt. Es habe beispielsweise während des Marsches durch Polen Erschießungen gegeben – möglicherweise, weil einige Gefangene fliehen wollten. „Im Krieg ist vielerlei vorgekommen, das kann man sich nicht vorstellen.“ Auch im Lager kamen Gefangene um, starben an Lungenentzündungen oder bei Unfällen. Trotzdem seien die Überlebenschancen groß gewesen, sagt Gebauer.

Für ihn persönlich wird es zweimal brenzlig. Erst, als er „beim Mausen erwischt“ wird, wie er sagt: Er hat Firnis von einer Baustelle mitgehen lassen und entgeht der Zelle nur, weil ihm Mitgefangene helfen. Ein andermal wird er zum Verhör zitiert. „Ich sollte sagen, zu welcher Division ich gehörte“, sagt er. Doch das hat der junge Soldat nach drei Jahren Gefangenschaft vergessen. „Da wurde mir vorgeworfen, ich sei bei der SS gewesen.“

Auch diese Situation übersteht Gebauer. 1949 wird er ein weiteres Mal verlegt, arbeitet für sechs Wochen in einem Kohlebergwerk. Im Dezember liest er schließlich im Speiseraum seinen Namen auf der Heimkehrerliste und kommt am 21. Dezember in Riesa an.

Dass er gerade jetzt über seine Erlebnisse sprechen will, hat einen Grund: „Die Welt scheint aus den Fugen geraten.“ Die einen wetterten gegen Russland, die anderen hetzten gegen Flüchtlinge. Er hoffe, dass sich Vernunft und Moral durchsetzen, sagt Heinz Gebauer. „Der Zweite Weltkrieg war doch wohl genug, um mal gescheit zu werden.“

zur Startseite