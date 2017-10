Vier Interessenten für AOK-Gebäude Das herrschaftliche Haus könnte bis Ende des Jahres einen neuen Eigentümer haben. Wer das ist, wird noch entschieden.

Hans-Peter Dietrich, Berater von SD Immobilien in Döbeln, wurde beauftragt, Käufer für die ehemalige Poliklinik und spätere AOK-Gebäude zu finden. Das erste Kaufangebot liegt bereits vor. © Archiv/Dietmar Thomas

Jetzt gibt es schon vier Interessenten für das ehemalige AOK-Gebäude an der Franz-Mehring-Straße. Das teilte Hans-Peter Dietrich, Berater von SD Immobilien in Döbeln auf Anfrage des DA mit.

Schon im August hatten zwei Entscheider von Institutionen aus der Region ernsthaftes Interesse an dem Objekt bekundet. Nun gibt es zwei weitere Interessenten. Dabei handle es sich um Privatpersonen mit unternehmerischem Interesse, so Dietrich .„Ein Kaufangebot liegt schon vor. Ich hoffe, es gibt noch weitere. Denn jeder Interessent kann noch entscheiden, ob er das Gebäude wirklich erwerben will“, so der Berater von SD Immobilien. Er denkt, dass bis Ende des Jahres feststehen wird, wer neuer Eigentümer des herrschaftlichen Objektes wird. Die Entscheidung fällen die Verantwortlichen der Laurat Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft in Suhl. Das ist die für Immobilien zuständige Tochtergesellschaft der AOK Plus. Hans-Peter Dietrich ist in diesem Fall Vermittler. SD Immobilien hatte im Juli den Auftrag erhalten, die ehemalige Poliklinik, das spätere AOK-Gebäude an der Franz-Mehring-Straße zu vermarkten. Dietrich ging damals davon aus, dass die Käufer nicht in Scharen zu ihm kommen würden. Deshalb ist er vom Interesse überrascht.

Um wen es sich bei den Kaufwilligen handelt, will Dietrich vorerst nicht sagen, aber „es würde dem Gebäude und der Stadt guttun, wenn es einer der Interessenten das Objekt erwirbt und seinen Vorstellungen entsprechend nutzt.“ Als Kaufpreis stehen 125 000 Euro zu Buche. Für diese Summe gibt es ein Gebäude mit 650 Quadratmeter Gewerbefläche und 250 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Grundstücksfläche von 850 Quadratmetern. Das Haus wurde 1928 im neobarocken Baustil errichtet und ist ein Einzeldenkmal. „Da aber eine Komplettsanierung von außen nicht notwendig ist, dürfte diese Tatsache wenig Einfluss auf die künftige Nutzung des Gebäudes haben. Im Innern befindet sich nichts, was einen Umbau behindern würde“, so Dietrich.

zur Startseite