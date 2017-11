Vier Häuser auf dem Einkaufszettel Der Stadtrat beschließt den Ankauf mehrerer Häuser. Was aus ihnen wird.

Die Stadt Sebnitz räumt weiter mit Ruinen auf. Günstige Gelegenheiten zum Ankauf werden genutzt. Für den Abriss vorgesehen sind das Deutsche Haus an der Böhmischen Straße (oben links) sowie die Häuser Böhmische Straße 44 (unten links) und Weberstraße 12 (oben rechts). Die Schandauer Straße 8a soll als Museumsdepot genutzt werden. © Dirk Zschiedrich

Ruinen und leerstehende Häuser gibt es in Sebnitz einige. Die Stadt plant eine weitere größere „Aufräumaktion“. Deshalb hatte der Stadtrat über den Ankauf von vier Grundstücken zu befinden.

Gaststätte Deutsches Haus ist bald Geschichte

Die schwierigste Entscheidung im Stadtrat war wohl die über den Ankauf der ehemaligen Gaststätte Deutsches Haus an der Böhmischen Straße. Die hat für einige Sebnitzer Tradition. Und klar war, wird das Haus gekauft, folgt der Abriss. Seit zwei Jahren hatte die Eigentümerin versucht, einen Interessenten zu finden. Fehlanzeige. Außerdem fällt zumindest der hintere Teil des Gebäudekomplexes sowieso schon komplett ein. Ganz so leicht ist einigen Stadträten die Trennung wohl nicht gefallen. „Für uns ist es eine schwierige Entscheidung. Doch wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und sich kein Interessent gefunden hat, bleibt uns sicherlich nichts anderes übrig“, sagte Rainer Böhme (Die Linke). Die CDU-Fraktion sehe das ähnlich, bestätigt Ekkehard Schneider. Auf der einen Seite tue es weh, die Gaststätte abreißen zu lassen. „Wenn es aber auf der anderen Seite keine Chance gibt, sie als solche zu erhalten, dann eher dieser Schritt“, sagte er. So wurde es dann auch beschlossen. Die Stadt kauft das Grundstück für 25 000 Euro.

Denkmalschutz gibt das Haus Böhmische Straße 44 zum Abriss frei

Auf der Böhmischen Straße wird entsprechend des Stadtentwicklungskonzeptes weiter aufgeräumt. Seit mittlerweile 16 Jahren steht das Haus Böhmische Straße 44 leer. Markant ist hier unter anderem der für die Bebauung in der Straße typische Treppenvorbau. Nach längeren Gesprächen mit der Eigentümerin hatte die sich zum Verkauf entschieden. Die Denkmalschutzbehörde hat das Haus zum Abriss freigegeben.

Das Haus Weberstraße 12 wird zum Sicherheitsrisiko

Das Gebäude ist seit dem Jahr 1997 unbewohnt. Dachziegel und Fensterscheiben fallen hier regelmäßig herab. Passanten und Kraftfahrer sind gefährdet. Im Jahr 2014 hat der Eigentümer das Gebäude für herrenlos erklären lassen. Das bedeutet, dass der Freistaat zuständig ist, es aber auch an Dritte veräußern kann. Allerdings ist das bei diesem Haus nicht so einfach. Im Grundbuch steht eine Gläubigerschuld in Höhe von 33 000 Euro. Diese wird die Stadt jedoch nicht übernehmen. Das Kaufgebot gegenüber dem Freistaat liegt bei 6 000 Euro. Eine Abrissgenehmigung des Landkreises für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude liegt seit Oktober vor.

Schandauer Straße 8a als Depot für das Museum genutzt

Schon seit Längerem sucht die Stadt nach Räumen, um das Museumsarchiv unterzubringen. Die Kapazitäten im Heimatmuseum sind erschöpft. Mit dem Gebäude Schandauer Straße 8a soll es nun gelingen, die Sebnitzer Museumstücke besser archivieren zu können. Die Stadt kauft von der Wohnungsbaugesellschaft Sebnitz das Gebäude für reichlich 15 600 Euro ab. Um die Räume als Museumsdepot herrichten zu lassen, wird die Stadt noch einiges investieren müssen.

